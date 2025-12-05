立法會選舉｜葉劉：或許有市民心情不好　議會需大膽敢言議員監督

立法會選舉周日（7日）舉行，新民黨主席葉劉淑儀拍片呼籲投票。她表示，明白市民想知道為何香港作為先進城市，會發生如此驚人慘痛火災，或許有市民覺得心情不好，不打算投票，但她呼籲市民一定要投票。她說立法會有責任配合特區政府工作，根據《基本法》亦有監督政府的責任，所以需要公平公正、大膽敢言的議員承擔這項工作。



立法會選舉周日（7日）舉行，新民黨主席葉劉淑儀拍片呼籲投票。（葉劉FB）

葉劉淑儀表示，自從上星期三大埔發生了驚人的火災後，她和市民一樣心情非常沉重，並且有許多問題。

為何在香港這個如此先進的城市，會發生這樣驚人的慘禍？到底出了甚麼問題？我知道大家都非常想知道答案。 新民黨主席葉劉淑儀

葉劉淑儀說，知道大家心情非常沉重，或許有些市民覺得心情不好，不打算在12月7日立法會選舉日去投票，但她呼籲一定要去投票，稱下屆的立法會肩負重任，要協助和配合特區政府在火災後的善後工作，相信特區政府尋找真相發表報告後，會有許多改革需要進行。

可能許多部門都需要改變他們的工作方式，有許多法例、附屬規例，甚至部門的實務守則都需要修改，需要立法會議員協助去審查，亦可能需要撥款。 新民黨主席葉劉淑儀

葉劉淑儀說，許多大埔的災民很想返回原區居住，「那麼要如何協助他們原區重建？是否叫房委會再起過？政府是否要來立法會撥款？」她說，政府的救災基金已經籌集了二十多億元，這些錢如何分配？如何可以配合政府，讓所需的資源到達真正能夠幫助災民的手中？這些都需要下屆立法會的議員去幫忙。

立法會有責任配合特區政府工作，而根據《基本法》亦有監督政府的責任，所以我們需要公平公正、大膽敢言的議員出來承擔這項工作。 新民黨主席葉劉淑儀