立法會選舉．功能界別｜逾半議席換新人　江旻憓參選旅遊界搶鏡

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉將於周日（12月7日）舉行，與四年前第七屆選舉對比，功能界別今次參選人數較上屆少約一成，但話題性不少，奧運冠軍江旻憓「空降」旅遊界參選，尤其受到關注。整體而言，功能界別是最受今次換屆期間出現的資深議員棄選潮影響的界別，30個議席中只有13席有現屆議員競逐連任，來屆將由新面孔主導。



30議席60人爭 較上屆少8人

功能界別30個議席由28個界別組成，勞工界獨佔3席，其餘界別各有一席。今次換屆選舉共60名候選人競逐功能界別議席，參選人數較四年前第七屆選舉選少8人。絕大多數界別呈現「兩雄爭霸」的局面，社會福利界則與四年前一樣「三爭一」，成為各功能界別中競爭最為激烈的戰場。勞工界3個議席，則有5人競爭，比上屆多一人。

10月22日，第七屆立法會最後一個會議，亦是多名資深議員最後一場立法會會議。（廖雁雄攝）

10月22日，第七屆立法會舉行最後一場會議期間，主席梁君彥舉行年結記者會。（廖雁雄攝）

今次換屆選舉由74歲的立法會主席梁君彥在9月29日宣布棄選揭開序幕，更掀起「七十大限」猜測。最終12名年過七十的議員全部棄選，其中8人來自功能界別，加上年近七十的建制派「班長」廖長江也放棄競逐連任，功能界別迅速年輕化，本次立法會選舉最年輕的候選人、31歲的江旻憓也在功能界別出戰。

整體而言，30名現任功能界別議員，有13人棄選，四人轉到地區直選或選委界參選。

與地區直選側重民生議題與地區服務不同，功能界別更強調候選人的專業性與行業代表性的認識。今屆候選人名單中，不乏大型機構掌舵人與行業翹楚親自落場，反映業界對議會事務的參與度顯著提升。

第八屆立法會選舉將於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

焦點戰場：跨界融合與世代之爭

▼旅遊界：微笑劍后 VS 行業老兵▼

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓參選旅遊界，無疑是功能界別以至整場換屆選舉最大亮點。她以「體育+旅遊」的概念，試圖為經歷轉型的旅遊業注入新思維。雖然被質疑缺乏業界前線經驗，但她強調以運動員心態「後來居上」。她的對手馬軼超則主打27年實戰經驗，強調自己「夠貼地」，並提出「古董旅遊」、「賽馬旅遊」等具體方案。

馬軼超四年前亦曾參選，以13對160的懸殊差距敗給對手姚柏良，後者在今次選舉轉戰選委界。《香港01》分別向兩名候選人發出訪問邀請，江旻憓拒絕，馬軼超受訪時表示，雖然對方「背景深厚」，但他不認為自己是「陪跑」。

▼批發及零售界：雌雄對決 勝負難料▼

謝瑞麟集團主席、零售管理協會主席謝邱安儀挑戰爭取連任的自由黨主席邵家輝，被視為「強強對話」。謝邱安儀主打「AI行銷」與大數據應用，希望帶領業界走出十字路口；邵家輝則憑藉多年議會經驗，倡議擴大內地客免稅額及輸入外勞，並推動傳統零售「搭上線上快車」。

四年前邵家輝以1116對112票的絕對優勢勝選，今次面對強勁對手，他在接受《香港01》訪問稱會繼續努力，「12月8日就會知道」勝負。

▼飲食界：後張宇人時代路線之爭▼

飲食界議席自2000年起一直由現任最資深立法會議員張宇人擔任，他在今次換屆選舉交棒予其「徒弟」、自由黨南區區議員梁進，與稻苗飲食專業學會主席江志恒對決。兩人接受《香港01》訪問時，在外勞議題上隔空交鋒，梁進認為經濟轉型期不可無外勞，對「熔斷機制」持保留態度；江志恒則強調「先計數」，並主張透過租金分成等方式解決租金高企問題。

上屆選舉，張宇人以101對27票的結果連任。

▼其他焦點界別▼

社會福利界由社聯行政總裁陳文宜親自出戰，對撼再度參選的民建聯朱麗玲，以及樹仁大學社工系主任方富輝，是少有的三人混戰。教育界方面，原選委界議員鄧飛轉跑道參選，力爭教育界一席。地產及建造界有上屆落敗趙式浩捲土重來，對手是恒基地產董事黃浩明。