駐港國家安全公署根據《香港國安法》有關規定，今日（6日）針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑，對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行了約談。



公署表示，有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知。公署表示嚴重關切。



駐港國安公署

公署表示，新聞自由與遵守法律並行不悖，任何媒體不得借新聞自由之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，嚴格格守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報道原則，不得編造傳播虛假信息。

公置表示，希望在港外國新間機構記者能夠果持職業操守，客觀公正報道，嚴格遵守有關法律規定；希望自我珍重，好自為之，不觸碰法律紅線。

公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子以災亂港行徑絕不姑息，勿謂言之不預。公署一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報道。