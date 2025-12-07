立法會選舉｜投票「心意謝卡」網上售$50　賣家：極具收藏價值

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉今日（7日）舉行，投票市民可獲政府送贈的心意謝卡。早前多個商戶向持心意謝卡的選民提供優惠，例如10間戲院院線設半價戲票、醫管局員工可參加抽獎等，亦有公司向持心意謝卡的員工提供額外假期或福利。



網上二手拍賣平台Carousell早上10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50元。有賣家形容「極具收藏價值，幸福傳承」，亦有賣家一次過發售三張心意謝卡，指很多人問價，「好搶手…… 你諗多兩諗就無㗎啦」。至於出售心意卡有沒有問題，有人回應稱「搵食啫」。《香港01》正向政制及內地事務局查詢。



網上二手拍賣平台Carousell早上10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50元。（Carousell網站截圖）

網上二手拍賣平台Carousell早上10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50元。（Carousell網站截圖）

網上二手拍賣平台Carousell早上10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50元。（Carousell網站截圖）

網上二手拍賣平台Carousell早上10時起，出現數個轉售心意謝卡的帖文，價錢約為50元，多名賣家稱可以面對面交收及付款。其中一個以49元出售心意卡的帖文，標榜是「全新」，形容「極具收藏價值，幸福傳承」。

賣家：多人問價好搶手

《香港01》記者聯絡其中一個賣家，他以每張50元一次過出售3張心意卡，解釋稱是「屋企人」。記者問如果一次過買3張能否較便宜，賣家說：「冇啦，好搶手…… 問（價）嘅好多…… 可能買戲飛呢。」被問到會否犯法，賣家回應說「無啦」。

搵食啫…… 你諗多兩諗就無㗎啦。 心意謝卡賣家

另一名賣家以50元出售心卡，購買兩張則95元。被問到會否有法律風險，賣家簡短稱「唔會啦」。

網上二手拍賣平台Carousell早上10時起，陸續出現轉售心意謝卡的帖文，每張售價約50元。（Carousell網站截圖）

多間商戶向持心意謝卡選民提供優惠

心意謝卡的主題是「同創美好未來」，意思與社會各界和廣大市民一起努力，共同創造香港美好未來。封面富未來感由選舉吉祥物「票箱寶寶」，由香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）的團隊設計，政府新聞處及政府物流服務署製作。

多間商戶向持心意謝卡選民提供優惠，包括10間戲院院線宣布，1持有「心意謝卡」的市民，每人今日可在指定戲院院線購買一張半價戲票，特備節目及包場活動除外。參與活動的影院包括星達院線、百老匯院線、CGV Cinema、華懋電影院、影藝戲院、Cinema City、英皇戲院、Lumen Cinema、MCL院線及新寶院線。

12月7日，立法會選舉投票日。受大埔宏福苑火災影響，宏福苑居民的所屬票站改至鄰近運頭塘邨的香港教師會李興貴中學，有免費穿梭巴士提供。（夏家朗攝）

12月7日立法會選舉投票日，圖為古洞北福利服務綜合大樓外展投票站。（夏家朗攝攝）

多間企業及公司向員工提供額外假期或福利

除了消費優惠，多間公司向投票員工提供額外假期或福利。四大商會（香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會）、華懋集團、新鴻基地產恒基、信和、周大福、新世界等大型企業已宣布，會為員工提供半日假期，鼓勵他們投票。

醫管局主席范鴻齡則捐出10萬元禮物，員工憑投票後領取政府發出的「心意謝卡」，可以換取抽獎券，獎品為970張100元禮券以及3張1,000元禮券。

12月7日，立法會選舉投票日。行政長官李家超與夫人林麗嬋到高主教書院票站投票。（羅國輝攝）

12月7日，立法會選舉投票日。行政長官李家超與夫人林麗嬋到高主教書院票站投票。（羅國輝攝）