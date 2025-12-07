立法會選舉｜3現任議員爭港島西2席　陳家珮陳學鋒告急稱競爭激烈

今日（7日）是立法會選舉投票日，港島西選區五名候選人競逐兩個議席，其中有三個是現任立法會議員，包括新民黨陳家珮、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉強。他們均稱選情告急，陳家珮及陳學鋒表示今屆競爭激烈，需努力爭取選票。



陳家珮改直選接棒葉劉淑儀席位：會如葉太「有嗰句講嗰句」

新民黨陳家珮今次轉換跑道，由選委會轉至港島西直選，接棒新民黨黨主席葉劉淑儀。陳家珮表示，葉劉上次以6萬多票當選，外界有聲音指「佢（葉劉）過一半票畀你都贏啦」，她不認同該說法，指今屆選舉競爭比往屆激烈，5名候選人均為建制派，其中有3人是現任立法會議員。

陳家珮指葉劉淑儀說話中肯，因此支持者眾多，她承諾會如葉劉一樣「有嗰句講嗰句」，繼續服務市民，希望得到市民支持，「希望話畀大家知，唔好因為見唔到葉太，見唔到自己偶像，就唔出嚟投票。」

陳學鋒：每一票都要努力去爭取

另一邊廂，民建聯陳學鋒亦稱選情告急。他認同港島西競爭激烈，加上民建聯「集體告急」，需要努力爭取選票。近日大埔宏福苑五級火，同屬民建聯的黃碧嬌陷入爭議，問及會否擔心影響他的選情，他說：「無得擔心，擔心有咩用，都係要繼續做，每一票都要努力去爭取。」他稱對自己工作有信心，希望獲民眾支持。

郭偉强：港島西競爭為十個選區之中最激烈

工聯會郭偉强同樣稱選情告急。他形容港島西選區的競爭是十個選區之中最激烈的，因為五個候選人中有三個也是現任立法會議員，各自也有擅長的範疇，相信選民會選擇適合自己權益的候選人。

近年香港島西有34.2萬登記選民，為十個地方選區中最少選民的一區。除陳學鋒、陳家珮，該選區其餘候選人包括工聯會的郭偉强、自由黨的楊哲安及無政黨的黃秋萍。

