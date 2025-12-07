立法會選舉｜民建聯港島東出兩隊否認互𠝹票　葉國謙嘆火災礙投票

立法會選舉今日（7日）舉行，選民人數減少超過33萬之下，截至下午4時半，投票率較上屆高0.7%，但累計投票人數減少43,175人。民建聯會務顧問葉國謙被問到大埔宏福苑火災會否影響民建聯選情，他認同該黨今次選情嚴峻，形容火災令市民非常悲痛，心情上肯定感到很難過，繼而影響到出來投票。他呼籲化悲痛為投入社會參與投票，盼投票率越高越好。



葉國謙為民建聯兩名港島東候選人植潔鈴、李清霞站台，他希望透過一區出兩隊令更多人投票。李清霞不認為民建聯出兩隊會形成「𠝹票」或要「配票」，形容在公正選舉下靠努力爭取支持。



12月7日立法會選舉投票日，民建聯會務顧問葉國謙現身北角為民建聯候選人李清霞站台。（黃寶瑩攝）

葉國謙嘆火災礙投票

葉國謙下午在北角為李清霞站台，為今次民建聯在港島東出兩隊解畫。他說，希望兩隊候選人憑努力爭取市民對民建聯的認同，鼓動更加多人投票。

被問到大埔宏福苑火災會否影響民建聯選情，他認同該黨今次選情嚴峻，形容火災令市民非常悲痛，心情上肯定感到很難過，繼而影響到出來投票。他呼籲化悲痛為投入社會參與投票，盼投票率越高越好。

李清霞選情告急 否認互相「𠝹票」

李清霞認為其選情要告急，因為民建聯出兩隊候選人，但她不認為會互相「𠝹票」或需要「配票」，形容在公共公正的選舉下，她與植潔鈴都是透過努力去爭取選民認同，只是團隊策略上有不同。

港島東5名候選人包括爭取連任的現任立法會議員吳秋北，以及4名當區區議員，分別是自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。