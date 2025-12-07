立法會選舉｜多名司局長曬團隊投票「打卡照」　展示公務員動員力

立法會換屆選舉今日（7日）舉行，早前公務員事務局向全體公務員發信鼓勵投票，並提供便利讓公務員短暫離開崗位投票。多名司局長在社交平台大曬「打卡照」，展示其公務員團隊與投票心意謝卡的合照，除顯示其動員力，亦呼籲市民行使投票權。行政長官李家超形容，今次投票是推動改革的一票，守護災民的一票，是凝聚力量、共同前進的一票。



多名司局長大曬投票「打卡照」。

李家超動員逾三萬名公務員支援選舉

行政長官李家超行政長官上午投票後會見傳媒，呼籲全港選民踴躍投票，選出有能力和抱負的議員，形容這一票是推動改革、守護災民、凝聚社會的關鍵。

行政長官李家超發布社交平台指，一早就和太太到投票站投票，履行公民責任。（李家超fb截圖）

李家超表示，災後重建及法例檢討需立法會緊密配合，政府將在新一屆立法會首次會議提出相關議案。為便利投票，政府延長投票時間、增設口岸票站等多項措施，並動員逾三萬名公務員支援選舉工作。

三司長同家人前往投票 社交平台發文均提火災

三位司長與家人投票後，都在社交平台提到立法會選舉與大埔宏福苑火災善後及制度改革工作有緊密關係。律政司司長林定國指，選舉非常重要，香港未來有很多事情要處理，「當然包括火災之後的一系列善後工作」。

財政司司長陳茂波與政務司司長陳國基均強調，災後的重建與系統性改革，需要得到新一屆立法會的支持與配合。陳國基更表示，火災後改革需要立法會的監督，因此呼籲選民盡早投票。三名司長齊聲呼籲市民履行公民責任。

楊何蓓茵：安排上班公務員行使投票權

公務員事務局局長楊何蓓茵早上前往投票，並在社交平台呼籲選民及公務員同事「作出知情和理性的選擇，投票選出最能夠代表你的候選人進入立法會，建言獻策」。她提及，政府各部門已按運作需要，靈活調配人手，並提供一切可行措施，確保市面有序暢順運作，市民順利投票，同時亦安排上班的公務員行使他們的投票權。

曾國衞：立法會選舉關乎「一國兩制」行穩致遠

政制及內地事務局局長曾國衞與太太往東區少年警訊會所投票站投票，並在投票後展示心意謝卡。他說本次立法會選舉對香港至關重要，關乎「一國兩制」行穩致遠、良政善治及由治及興，對推動大埔火災後的善後與制度改革等工作亦具深遠意義。他呼籲選民踴躍投票，善用手中一票，共同建設更安全、更美好的香港。

羅淑佩：康文署積極配合選舉

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台大曬其團隊與心意謝卡的合照，呼籲市民積極投票。下午，羅淑佩前往視察票站運作情況，指港島東體育館投票站提供地區直選及功能組別的一站式投票，是區內市民熟悉的票站。

新啟用的東九文化中心，位於九龍灣核心且鄰近港鐵站，交通便利，現場設有服務站解答選舉查詢，並讚康文署積極配合選舉，提供多個大型場地作為投票站，方便市民在鄰近屋企地點投票。

陳美寶發文指自己與常秘、副局長和政助完成投票。（運輸及物流局fb截圖）

陳美寶：市民把握權利，將聲音送入議會

運輸及物流局局長陳美寶與運輸署署長李頌恩前往投票，並聯同其政治助理陳閱川、運輸署署長李頌恩、副局長廖振新、運輸署副署長何廣鏗，拍片呼籲市民踴躍投票。陳美寶指為便利市民投票，選管會於邊境設站，包括香港機場二號客運大樓，安排方便機場員工及旅客，並獲投票市民肯定。她呼籲市民把握權利，將聲音送入議會。

陳美寶聯同其政治助理陳閱川、副局長廖振新、運輸署署長李頌恩、運輸署副署長何廣鏗，拍片呼籲各位市民踴躍投票。（運輸及物流局fb截圖）

房屋局局長何永賢在社交平台曬出和同事投票後的心意卡，並寫上對香港對的心聲。（何永賢fb截圖）

何永賢：投票基本但關鍵 蔡若蓮：為下一代樹立榜樣

房屋局局長何永賢投票後在社交網頁表示，副局長戴尚誠及團隊等踴躍投票，並在各自心意卡上寫出對香港的心聲，表達政府團隊希望與立法會帶領整個社會前行，指投票是「以基本但關鍵的方式，出一分力，建設香港」。

教育局局長蔡若蓮在社交平台曬出教育界同工的投票照片。（蔡若蓮fb截圖）

教育局局長蔡若蓮則表示投票後即返辦公室召開選舉工作小組特別會議，檢視並商討如何進一步動員教育局、轄下部門、學界及相關機構的合資格人士積極投票，履行公民責任，並帶動親友參與，「為下一代樹立良好榜樣」。