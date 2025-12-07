立法會選舉｜陸啟康：已收245宗投訴　對投票率「冇目標」

【立法會選舉2025】立法會選舉今天（7日）舉行，選舉管理委員會主席陸啟康與選管會委員石丹理、文本立第二次見記者。陸啟康表示，目前共收到245宗選舉相關投訴，其中最多投訴有關私人和政府樓宇進行選舉活動。有傳媒提問投票率問題，陸啟康回應稱「選管會一直的立場就是對投票率冇指標」，指若選舉是香港復常第一步，若能為香港帶來正能量，已是成功。



陸啟康投票日當天（12月7日）會見兩次傳媒。（梁鵬威攝）

已接獲245宗有關選舉投訴

選管會主席陸啟康會見傳媒談及投訴數字，指截止下午4時，選管會選舉主任和投票站主任共收到245宗與選舉相關投訴，私人和政府樓宇進行選舉活動的投訴最多，有57宗；關於選舉廣告有36宗投訴；關於投票安排有35宗投訴。陸啟康指有關單位會盡快處理。

陸啟康：選舉給香港帶來正能量已是成功

陸啟康回應傳媒有關投票率低的提問，指「選管會一直的立場就是對投票率冇指標」，他指選管會使命不是提高投票率，而是要「搞一場公正、公平和誠實的選舉」，指投票率不是現在最關注的事情。

他表示，這次選舉看到很多很正面、積極的事情，例如職員覺得很光榮可以準備選舉，在電視上亦看到災民「好積極出來為他們的將來，為立法會成立投一票」。他認為，「選舉可以給到香港一些正能量，希望是香港復常第一步，如果能做到這些，已經是成功。」