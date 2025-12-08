立法會選舉結果｜新「票后」方國珊： 民生訴求很清晰 任重道遠
撰文：馮子健 董素琛
出版：更新：
2025年立法會選舉新界東南地區直選，第六次參選的西頁區議員方國珊終於圓夢，更以58,828票成為今次選舉的「票后」。方國珊表示感謝每一位市民支持和信任，形容自己競逐立法會議員的路經歷了十七年，選民對她的肯定及團隊的肯定令她非常感激，將來任重道遠，民生訴求很清晰。
經歷17年終躋身立會 方國珊：沒有奇蹟，只有累積成績
方國珊是智庫組織專業動力召集人，長年紮根西貢與將軍澳。她過往曾五度嘗試競逐立法會議席，但都無功而還。談及今次得償所願，她表示沒有奇蹟，只有累積的成績。
新界東南有五人參選，方國珊得票58,828， 比該區另一當選人、民建聯秘書長葉傲冬多逾一倍，亦比上屆「票后」李慧琼今次得票更多。方國珊表示，當選不在於票數，而是在於市民對她的信任。
冀修訂消防條例 保障市民財產
她自言沒有大黨資源，「咁多年走來不易」，將來日子要謙卑地工作，做好自己的本分，做好立法會工作，當務之急是協助賑災、救災，幫助大埔宏福苑災民恢復家園，同時要推動盡快修訂消防安全條例，保障市民財產。
方國珊早在10月24日，即第八屆立法會選舉提名期首日已報名參選，她當時表示，參選目的是要把民生訴求帶入立法會，強調自己的工作風格是「實事求是，人到心到」，希望市民可以看到其努力。
葉傲冬低票當選 冀提升地區交通配套
上屆立法會選舉，新界東南由民建聯李世榮與當時代表專業動力的林素蔚勝出，其中李世榮得票達82,595，今屆取代李世榮參選的葉傲冬，只取得26,250。他表示，選舉過程中面對很多挑戰，感謝自己的團隊及民建聯的前輩對他的提點及鼓勵。
他強調，未來會與政府緊密合作，又說關注選區的交通配套問題，未來會與政府研究提升交通配套，及做好相關規劃。
立法會選舉｜新界東南投票率已超上屆 方國珊師徒對決掀激鬥立法會選舉．投票結果｜新界東南地區 方國珊成票后、葉傲冬當選立法會選舉｜方國珊第6次參選稱為民生發聲 獲陳智思汪明荃提名選舉專訪｜大黨空降師徒對決 新界東南戰情「最冷」變「最熱」？