立法會選舉｜新界東南投票率已超上屆　方國珊師徒對決掀激鬥

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉投票將於晚上11點半截止，截止晚上7時30分，地區直選新界東南選區的投票率達到27.9%，已經超過四年前第七屆立法會選舉該區最終投票率27.58%。四年前新界東南投票率為十個直選選區中最低，今年卻「異軍突起」，選情異彩紛呈。



新界東南今次多達五人報名參選，且全部為沒有立法會經驗的「新丁」：民建聯秘書長葉傲冬「空降」，專業動力方國珊「六戰」立法會，與曾為其助理的張美雄對台，另一徒弟、現任立法會議員林素蔚則在棄選後加入新民黨，支持新黨友陳志豪。「師徒對決」與「新丁混戰」戲碼，也許正是該區選情轉熱的原因。最終鹿死誰手，數個小時後就會揭曉。



立法會新界東南候選人，民建聯葉傲冬。（黃寶瑩攝）

新民黨秘書長「空降」新界東南 能否超黨友8萬票成看點

2008年起擔任油尖旺區議員的葉傲冬，作為民建聯秘書長突然「空降」新界東南，引得議論紛紛。他指自己親自處理過不少沙田、西貢支部的工作，對新選區並不陽生。這位長期紮根油尖旺的地區人士突然換區，是否能否承接黨友李世榮上屆選舉逾8萬的高票，是一大看點。

「師徒」對決火藥味濃 均指票源不重合

有「哪吒」之稱的西貢區議員、專業動力召集人方國珊第六次出戰立法會，她長年紥根將軍澳，並在疫情前已於馬鞍山眾安邨開了辦事處，開展地區工作，指有信心獲得沙田選民支持。

另一候選人，西貢區議員張美雄曾加入專業動力，擔任方國珊助理，此次卻出選同區硬撼「師父」。他形容自己優勢是「無政黨包袱，更能為市民發聲」。方國珊則不點名形容有些候選人說自己「一世冇入過政黨，即係認同我唔係政黨啦！」

對於兩者票源或重合，兩人均回應指票源不同，張美雄指自己是「唯一一個代表年輕人的聲音」，不怕競爭，還指自己退出「專業動力」原因是想走支持年輕與夾心中產的路線，而方國珊「傳統少少」。方國珊則稱「看不到（票源）怎樣接近」。

林素蔚感謝師徒情誼 但仍只撐新黨友

另一邊廂，早前放棄連任的新界東南議員林素蔚宣布加入新民黨，在社交平台發文感謝其「師父」、專業動力召集人方國珊將她領入公共服務大門，指對師徒情誼與知遇知恩「銘記在心」。但又表示，將支持同樣出選新界東南的新民黨陳志豪。形成兩「徒弟」對撼「師父」的精彩戲碼。

任西貢區議員的陳志豪獲黨主席葉劉淑儀力撐，並形容其「在選區深耕多年，群眾基礎強」。

本區另一候選人為工聯會李貞儀，擁有港大、清華學歷，但要在這個「鬥獸場」中脫穎而出，就需要看工聯會在新界東南的服務工作是否足夠廣泛和深入人心。

四位候選人「選情告急」 張美雄：我們不喊告急

新界東南五位候選人今日都積極把握線上有線下機會拉票，方國珊在社交平台呼籲「懇請投3號方國珊，不作他選。在地服務17年，唯一方國珊」。張美雄則形容「儘管選情嚴峻，但我們不喊告急，只因始終 『急市民之所急』 」。

葉傲冬直接宣告選情「全面告急！選情嚴峻！集中票源！全投1號民建聯葉傲冬」，頭像也加上「選情嚴峻」的紅色大字。陳志豪同樣指「陳志豪選情嚴峻，全面告急，懇求大家賜票」，配以「哭泣」和「拜託」的表情。

李貞儀則連發五條選情告急，強調「貞儀選情全面告急！呼籲打工仔全面歸隊！」，配以黑白色拉票照片。