選舉專訪｜大黨空降師徒對決　新界東南戰情「最冷」變「最熱」？

【立法會選舉2025】四年前第七屆立法會選舉，新界東南選區投票率在10個地方選區中包尾，今年選舉提名期開始後第二天，該區卻率先有多達五人報名參選，而且全部為沒有立法會經驗的「新丁」，成為最受矚目的選區之一。兩個傳統建制派政團各出奇招，民建聯秘書長葉傲冬本是油尖旺區議員，卻空降新界東南；上屆沒有在當區派人出選的工聯會，今次派出年僅37歲的註冊社工李貞儀「搶灘」。



另外三位候選人之間相互之間關係微妙，專業動力方國珊「六戰」立法會議席，曾為其助理的張美雄出選「硬撼」師傅，方國珊另一徒弟、當局現任立法會議員林素蔚則加入新民黨，支持新黨友陳志豪。《香港01》訪問五名候選人，各人對勝算看法不一，多人認為大黨哪怕「空降」都勝算大，但葉傲冬表示，未到投票一日，票數仍然是零，會繼續努力。



立法會新界東南候選人，民建聯葉傲冬。（黃寶瑩攝）

服務油尖旺多年後轉戰新界 葉傲冬：非新鮮做法

2008年起擔任油尖旺區議員的葉傲冬出身政治家族，父親葉國忠同樣服務油尖旺區多年，今次葉傲冬突然跨區競選，有人形容「大跌眼鏡」，葉傲冬則表示，這個情況並不新鮮、亦非特殊。

葉傲冬強調，民建聯經綜合評估認為選區要換人，而他作為秘書長對本區並不陌生，甚至有親自處理不少沙田、西貢支部的工作。對於外界指他「空降」，他表示民建聯過去在立法會選舉作過類似部署，例如民建聯前副主席蔣麗芸也有這個情況，民建聯創黨主席曾鈺成亦曾從九龍西調去參選港島區。

+ 1

絕不覺得是躺贏 反而選情緊張

民建聯今屆新界東南立法會議員是李世榮，選舉得票八萬多，較第二名的林素蔚高逾四萬票。有人形容民建聯手持不少「鐵票」，葉傲冬則表示，絕對不會覺得躺贏、不需要努力，反而指選情很緊張，需要加倍努力。

未投票何來「鐵票」，有人問葉傲冬幾多票？呢一刻我係零票！ 新界東南候選人葉傲冬

立法會新界東南候選人，專業動力方國珊。（羅國輝攝）

方國珊：政黨有鐵票、大黨真係有鐵票

另一資深從政者、西貢區議員方國珊意見則大相徑庭，指政黨有「鐵票」，反而自己無政黨無資源，稱自己擔任區議員十七年迎難而上，希望市民人到心到，集中票源，更重申「大黨真係有鐵票」，懇請市民不要被遊說。

對於有人跨區「空降」，她指不予置評，但已經裝備好自己，引述居民稱「見到身邊政黨不斷變人，唯一不變是方國珊」，強調沒有奇跡、只有累積。

大嘅大黨一定有一席，好似十八區都一定有7-11。 新界東南候選人方國珊

立法會新界東南候選人，專業動力方國珊。（羅國輝攝）

問及區內問題 突然指「四號仔」抄政綱？

訪問時，被問及區內最大問題是甚麼？方國珊直言當然是交通，例如加密港鐵班次......唯獨突然「爆肚」：「其他四號仔upgrade政綱全部都係我嘅，抄出嚟咋嘛。」本次新界東南四號候選人是張美雄。

專業動力召集人是方國珊，張美雄曾加入該智庫，惟後來退出。被問及所謂抄襲政綱是否張美雄從中學習而得？方國珊稱「根本議題喺專業動力出嚟嘅嘛！」她更舉例指，「將軍澳137區第一條公路，係我帶大家去發展局同規劃署講架嘛！」

+ 1

方國珊表示，香港沒有政黨法，專業動力是智庫組織，「唔鍾意有人講自己唯一無政黨，係失實架嘛，咁樣係誤導市民」。她又不點名指，更何況有些候選人「來自我這個組織，邏輯有問題囉，自己話自己呢一世冇入過政黨，即係認同我唔係政黨啦！」

被問及張美雄為何離開？方國珊僅稱，人各有志，但覺得做人「最緊要諗初心。」

立法會新界東南候選人，無申報政治聯繫的張美雄。（馮子健攝）

張美雄：方國珊的而且確係幫咗我

張美雄受訪時坦言： 「方國珊的而且確係幫咗我嘅」。他強調，自己想走支持年輕與夾心中產的路線，而方國珊「傳統少少」，所以在四年前退出專業動力。

然而師傅始終是師傅，退出專業動力後，票源會否依然一致？張美雄對此表示不認同，稱「我好有自信咁講，票源完全不同，可能不同意方國珊的人會支持我。」他重申，已經退出專業動力四年，大家都知道他與方國珊已分道揚鑣。

張美雄無論在選舉論壇上，或是宣傳品上，均強調自己是無黨派，直選需要大量資源動員，缺乏政黨支持會否不利選情？張美雄表示，他的資源上的確比不上大政黨，是短板。不過他指出，無黨派靈活變通有彈性，不需要被政黨綑綁，亦是好處。他的妻子最近辭職，全力為他助選，他表示感恩，更指十年區議員不是為錢，不如破釜沈舟，「既然人生走從政路，今次博盡無悔」。

張美雄：選民關心候選人而非所屬政黨

與張美雄一樣曾加入專業動力的現任議員林素蔚，最近加盟新民黨，為新界東南的選情帶來新變數。張美雄認為，每個人政治選擇自由，會尊重他們的決定，但他相信，選民最關心候選人本身能力，而不是他們屬於什麼黨，政黨支持最多是加成，不足以影響選民最後決定。

他強調，自己這些年沒有離開社區，選民不是在選舉時才見到他，每逢打風落雨，他總是第一個走出來處理社區問題，就算平日沒有突發事項也定期落區。他尤其指出，新界東南選民大部分高學歷、具備專業資格，相信大家心水清。

我唔係選完就唔見，可能有啲政治人物四年出現一次，或者電視機前面表演。 新界東南候選人張美雄

林素蔚表示，將以立法會議員身份，全力為新民黨新界東南候選人陳志豪助選。（林素蔚facebook）

立法會新界東南候選人，新民黨陳志豪。（羅國輝攝）

陳志豪：居民反映社區設施十多年無突破

至於競選期間突然有新黨友「加持」的陳志豪認為自己地區資歷完備，強調曾擔任分區委員會主席、關愛隊隊長、直選區議員，「地區治理三頭馬車都參與過，甚至係一把手」。

對於本區有資深區議員再出選，會否構成壓力？陳志豪表示社區設施方面，有居民反映沒有完善，如進入立法會可以用政黨力量推動，認為這是獨立無黨派、「單頭」議員面對的困難及不足，相信這方面有優勢。

有啲獨立無黨派議員喺日出康城長期服務，但今次聽到好多居民反映，社區設施十幾年冇重大突破、完善 新界東南候選人陳志豪

+ 1

多人曾有專業動力背景 陳志豪：毋須用師徒大戰看待

對於林素蔚的支持，他表示感謝，並表示會延續她在立法會四年的政策倡議，包括照顧者支援、家庭支援、寵物友善措施等。林素蔚宣布不競逐連任後加入新民黨，她早前在Facebook發文多謝師傅方國珊，但同一帖文尾段呼籲大家支持陳志豪。

方國珊對林素蔚「倒戈」僅稱「不值一提，無所謂」，陳志豪則強調，林素蔚並非以方國珊「徒弟」的身份支持他，「我覺得唔需要用師徒大戰角度睇呢件事」。他補充，與林素蔚是拍檔，會繼續服務市民。他亦表示，今次參選除了林素蔚，還有新民黨、公民力量支持，亦得到很多獨立無黨派區議員的支持，對選情有信心。

立法會新界東南候選人，工聯會李貞儀（羅國輝攝）

李貞儀：本區候選人知名度五五波

工聯會派出的李貞儀是沙田馬鞍山的區議員，她認為本次候選人知名度「大家五五波啦」。不過她表示，工聯會本身有知名度，今次有團隊優勢。然而，自身是沙田區議員，會否少走入西貢、將軍澳拉票？她承認是不可迴避的事實，但畢竟選立法會不是靠個人，故要發揮「集團優勢」，短期內個人知名度或較輸蝕，但工聯會地區服務不會不足。

唔覺得有候選人知道新界東南每一條街、每一條邨嘅需求。 新界東南候選人李貞儀

資深區議員出選 李貞儀：服務耐不等同體驗好

至於區內有資深區議員在這區出戰，會否帶來壓力？她反問，「服務耐等於體驗好？」雖然自己擔任區議員較為短時間，但參與工會十五年，在不同崗位處理不少個案，認為質素才是關鍵，沒有「輸蝕」問題，重申不是年期長一定可以成功。

上屆立法會選舉，工聯會在新界東南沒有派人，李貞儀希望工聯會支持者今次集中票源、全面歸隊，支持工聯會候選人。她自言個人比較務實，「冇把握嘅事我唔會參與」，對自己有信心，認為無論在能力或是專業上，工聯會服務市民的成績有目共睹。