立法會選舉｜方國珊第6次參選稱為民生發聲　獲陳智思汪明荃提名

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（10月24日）展開，西貢區議員方國珊今早報名參加新界東南直選。她表示參選目的是要把民生訴求帶入立法會。方國珊過往曾五度嘗試競逐立法會議席，但都無功而還。她強調，自己已有17年服務社會經驗，參選經深思熟慮，強調自己的工作風格是「實事求是，人到心到」，希望市民可以看到其努力。



10月24日，西貢區議會方國珊報名參加第八屆立法會選舉。（王晉璇攝）

強調有17年服務社會經驗 「相信民眾有肯定」

方國珊的提名人包括行政會議前召集人陳智思、前全國政協委員汪明荃等等。她形容，多名選委得知她準備參選，二話不說就為她提名。

方國珊長年紥根將軍澳，但改制後劃出的新界東南選區涵蓋馬鞍山。被問及是否有把握爭取這批沙田選民支持時，方國珊強調，早在疫情前已於馬鞍山眾安邨開了辦事處，開展地區工作，再加上有17年服務社會的工作經驗，並且參加很多次新界東立法會議員選舉，「相信區內民眾有肯定」。

她舉例指，一直關心公路工程，包括位於沙田的T4公路，另亦關注斜坡工程及利民安排，其中涉及立法會撥款。她表示，未來以市民福祉優先，「我們是草根，貼地工作多，知道什麼應該優先處理」。

冀入議會後助優化政府撥款 關注北都發展

方國珊本職是工程師，她認為，若進入立法會，能在政府撥款方面幫手優化，以及「睇住盤數」，「應洗即洗，但別浪費，要看資源分配」。她又表示自己也關注北都發展，認為北都規劃是香港未來二三十年的重點核心及經濟脈搏，若當選會有更多發揮。

新界東南選區現屆兩名議員林素蔚及民建聯李世榮均已宣布棄選，方國珊的對手包括空降該區的民建聯秘書長葉傲冬及工聯會成員李貞儀，另外有消息指其前「徒弟」張美雄也會參選，競爭激烈。被問及其他參選人可能與票源接近時，方國珊稱，「看不到怎樣接近」，強調自己有信心才報名。

