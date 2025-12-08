立法會選舉｜新「票后」方國珊： 民生訴求很清晰　任重道遠

2025年立法會選舉新界東南地區直選，第六次參選的西頁區議員方國珊終於圓夢，更以58,828票成為今次選舉的「票后」。方國珊表示感謝每一位市民支持和信任，形容自己競逐立法會議員的路經歷了十七年，選民對她的肯定及團隊的肯定令她非常感激，將來任重道遠，民生訴求很清晰。



經歷17年終躋身立會 方國珊：沒有奇蹟，只有累積成績

方國珊是智庫組織專業動力召集人，長年紮根西貢與將軍澳。她過往曾五度嘗試競逐立法會議席，但都無功而還。談及今次得償所願，她表示沒有奇蹟，只有累積的成績。

新界東南有五人參選，方國珊得票58,828， 比該區另一當選人、民建聯秘書長葉傲冬多逾一倍，亦比上屆「票后」李慧琼今次得票更多。方國珊表示，當選不在於票數，而是在於市民對她的信任。

西貢區議員方國珊成功當選立法會新界東南直選議員。（梁鵬威攝）

冀修訂消防條例 保障市民財產

她自言沒有大黨資源，「咁多年走來不易」，將來日子要謙卑地工作，做好自己的本分，做好立法會工作，當務之急是協助賑災、救災，幫助大埔宏福苑災民恢復家園，同時要推動盡快修訂消防安全條例，保障市民財產。

方國珊早在10月24日，即第八屆立法會選舉提名期首日已報名參選，她當時表示，參選目的是要把民生訴求帶入立法會，強調自己的工作風格是「實事求是，人到心到」，希望市民可以看到其努力。

西貢區議員方國珊成功當選立法會新界東南直選議員。（梁鵬威攝）

葉傲冬低票當選 冀提升地區交通配套

上屆立法會選舉，新界東南由民建聯李世榮與當時代表專業動力的林素蔚勝出，其中李世榮得票達82,595，今屆取代李世榮參選的葉傲冬，只取得26,250。他表示，選舉過程中面對很多挑戰，感謝自己的團隊及民建聯的前輩對他的提點及鼓勵。

民建聯秘書長葉傲冬當選新界東南立法會議員。（梁鵬威攝）

他強調，未來會與政府緊密合作，又說關注選區的交通配套問題，未來會與政府研究提升交通配套，及做好相關規劃。