立法會選舉結果｜陸啟康哽咽稱運作暢順：新一屆議員肩負重任

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉今日（8日）出結果，選舉管理委員會主席陸啟康表示，運作大致暢順，選管會滿意今次選舉安排，會在三個月內向特首提交報告。他又提及，今次選舉收到457宗投訴。他感謝各部門幫忙，又稱今次點票機運作暢順，亦感謝市民支持。



+ 1

陸啟康發言時亦一度哽咽，指新一屆議員肩負重任。被問及為何感觸，他指「搞呢個選舉唔容易」，有130萬人走出來，現時心情沉重都希望香港復常，此刻希望有正能量。

點票流程方面，今次功能界別整體進度不及地區直選，陸啟康解釋，功能界別票數雖然較少，但都耗時，因為票箱要由各地運到中央點票站，今次點票機運作暢順。

至於有沒有候選人提出選舉呈請？陸啟康表示沒有，如果有都有時間處理。