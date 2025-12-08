方國珊六選立法會終圓夢 　從哪吒到票后：有道理的不會默不作聲

第八屆立法會選舉結果今早（8日）出爐，五戰五敗的「哪吒」方國珊第六度參戰，終圓夢透過新界東南地區直選走進立法會，並成為今屆「票后」。方國珊履歷豐富，曾在演藝圈打滾3年，當過電視劇主角，因曾於1986年亞洲電視電視劇《哪吒》中主演「哪吒」一角，故有綽號「哪吒」。



方國珊後擔任工程師，並於2010年創建智庫「專業動力」，自2008年開始參選立法會，惟五戰五敗，是唯一經歷五次立法會地區直選都無法當選的人。早前她接受《香港01》選舉專訪時指政黨有鐵票，形容自己無政黨無資源，擔任區議員十七年來迎難而上。她早年訪問指不會輕易放棄，也不是一位「完全聽話」議員，只要事情有道理，便會為市民發聲，不會默不作聲 ，自言：「方國珊，有種性格叫哪吒 。」



方國珊當選第八屆立法會新界東南議員。（梁鵬威攝）

深耕將軍澳十七年 六度征戰立法會終圓夢

方國珊最初是藝人訓練班出身，曾踏上演藝之路，最為人熟知的角色是「哪吒」。其後她遠赴美國夏威夷大學求學，取得工商管理學士學位，2004年開始從政，並在2008年開始擔任區議會議員至今，深耕將軍澳十七年。

她從2008年開始參加立法會選舉，最初代表自由黨出選新界東選區，不過未能當選。2012年、2016年、2018年分別以專業動力的名義參選新界東，正式選舉和補選各兩次，不過均鎩羽而歸。

今屆立法會選舉，方國珊出戰新界東南選區，以58,828票獲勝，亦成為直選「票后」，另一獲勝者是民建聯葉傲冬。

與前「徒弟」對壘終獲勝 方曾指「初心最緊要」

2021年立法會選舉，出於家庭原因，方國珊沒有參選，轉派智庫的社工林素蔚競選新界東南選區，最終林素蔚成功當選。林早前宣布加入新民黨，並為前師父「對家」、新界東南候選人黨友陳志豪助選。

10月27日，西貢區議員張美雄報名參加第八屆立法會選舉新界東南直選。（夏家朗攝）

今次與方國珊共同競逐新界東南選區的，還有她的「徒弟」、曾經是專業動力一員的西貢區議員張美雄。坊間曾關注二人會否互相「𠝹票」，後者最終以18,681票落選。報名參選時，方國珊曾被問到有參選人或與她票源接近，坦言「看不到怎樣接近」，強調有信心才報名。

方國珊接受《香港01》專訪時不點名說，有些候選人來自專業動力，「邏輯有問題囉，自己話自己呢一世冇入過政黨，即係認同我唔係政黨啦！」被問及張美雄為何離開專業動力？她表示人各有志，但覺得做人「最緊要諗初心」。

西貢區議員方國珊成功當選立法會新界東南直選議員。（梁鵬威攝）

曾自言：方國珊--有種性格叫哪吒

她早年訪問指自己不會輕易放棄，也不是一位「完全聽話」的議員，只要事情有道理，便會為市民發聲，不會默不作聲 ，自言：「方國珊--有種性格叫哪吒 。」

形容自己無政黨「鐵票」參選後冀協助救災

早前接受《香港01》選舉專訪時，方國珊亦指政黨有「鐵票」，形容自己無政黨無資源，擔任區議員十七年來迎難而上。選舉結果公布後，方國珊表示感激選民及團隊的肯定，將來任重道遠，民生訴求很清晰。又指會謙卑做好立法會工作，協助賑災救災，幫大埔災民恢復家園，舉例會盡快推動消防安全條例修訂，以保障市民財產。