宏福苑火災｜富善邨鄰地重建？羅曉楓反建議大埔兩新公營房屋安置

宏福苑火災造成嚴重傷亡，下一屆立法會將處理重建、善後等工作。民建聯建議在大埔富善邨附近香港建造學院大埔訓練場用地重建，由於該地皮已是熟地，不用再經歷平整土地工程建屋。當區的經民聯大埔南區議員羅曉楓今天（9日）反建議考慮大埔、沙田、古洞北新公屋、居屋，撥單位讓宏福苑居民安居，強調要特事特辦靈活提供多個方案予受影響居民選擇。



經民聯大埔南區議員羅曉楓。（羅曉楓FB）

羅曉楓倡靈活提供多個安置方案

羅曉楓表示，安置方案最重要是考慮宏福苑居民意願，包括未受大火波及的宏志閣，「因為宏福苑係一個整體嚟，有居民係反映想原區安置，因為宏福苑呢度係佢嘅家，亦有反映想要大埔區其他同類型房屋，因為幾十年都住喺大埔」，同時有部份居民表明想搬離大埔，由於大火受影響人數眾多，希望政府可以特事特辦方式，靈活提供多個方案。

大埔宏福苑火災。（夏家朗攝）

運頭塘邨及新峰花園對開的大埔馬窩路桃源洞新公營房屋，料2030年落成。（潘耀昇攝）

羅曉楓反建議大埔桃源洞、頌雅路西公營房屋安置

他說，目前大埔區與宏福苑同類型房屋不多，最快可見得到落成的有鄰近大埔富亨邨的大埔頌雅路西公營房屋發展項目，規劃將興建約 1292 伙公營房屋，目標2029 年或 2030 年落成，料有綠置居單位。

他說如果近大埔墟火車站的選址，可考慮運頭塘邨及新峰花園對開的大埔馬窩路桃源洞公營房屋，將興建3座住宅大樓，預計提供約2,300至2,400個單位，容納約6,480人，目標2032/33年度落成。他又說，馬鞍山的綠置居、古洞北新屋邨「古雋邨」都可以考慮。

大埔馬窩路桃源洞新公營房屋工程料2030年落成。（潘耀昇攝）

香港建造學院大埔訓練場。（羅日昇攝）

民建聯建議富善邨鄰地重建 羅曉楓關注交通連接

對於民建聯建議富善邨旁邊覓地重建，羅曉楓認為都是一個可供考慮的方案，但要視乎交通及社區配套是否足夠，「據了解佢接近工業邨同埋海濱公園，目前係未有足夠嘅交通連接，同埋一啲嘅社區服務設施」，故須一併考慮居民生活需要。他說，如果不打地基情況下，擔心組合屋未必容納到大量受影響居民。