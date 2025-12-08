大埔火災｜政府接觸市建局研重建　專家倡覓地重建、預留待售居屋

大埔宏福苑發生五級大火，約1984戶居民失去家園。據悉政府曾接觸市建局初步探討宏福苑重建問題，副財政司長黃偉綸負責帶領「應急住宿安排工作組」，其辦公室今（8日）回覆查詢指，會全面考慮各項因素，包括屋苑樓宇的具體情況、受影響人士的意願等，現階段不排除任何可能性。香港樓宇安全學會會長何鉅業建議，政府可將未出售的居屋單位予留給宏福苑居民，同時另覓「熟地」重建，以盡快解決其長遠住宿需求，又指每個復修或重建方案都有困難之處，最重要是諮詢居民意見。



大埔宏福苑發生五級大火，約1984戶居民失去家園。（廖雁雄攝）

火災可致主力牆受損 加上樓齡逾40年 局部復修成本高

社會就宏福苑復修或重建方案有不同討論，其中民建聯建議在大埔富善邨附近一幅熟地重建，由於該地皮已是熟地，會立即向政府提出重建和賠償方案。(見另稿)

香港樓宇安全學會會長何鉅業認為，重建宏福苑比局部復修更為合適，他指從大廈外觀察，部份座數嚴重受損，火勢高溫令混凝土膨脹、鋼筋變質，而灑水冷卻後形成「熱脹冷縮」，有機會導致爆裂，令單位結構如主力牆等受損。他續指，宏福苑已有逾40年樓齡，部份老化問題在大維修時可能尚未處理，估計局部復修難度高、耗時長，又指重建及局部復修的成本「不會是天同地之比」，相差不大。

大埔宏福苑火警首日，廣福街市平台有居民留守。（資料圖片／黃學潤攝）

「生地」重建需時 倡覓熟地重建、預留待售居屋單位

至於宏福苑應如何重建？他分析指，原址重建耗時長，料最少需時4至5年，雖然拆卸後保留地基，但有可能要作出修補，「新樓宇未必同以前個設計一樣，畢竟已經係40幾年前嘅設計，而家重建都無可能做翻舊時個設計，有啲法例法規要求已經提升咗。」從災民心理角度，他指，部份人可能會有心理陰影，未必想回遷原址。

他認為，另覓「熟地」重建較為可取，若選「生地」重建，有關方法未必可取，估計與原址重建需時相若，涉改變土地規劃、重新設計及興建等。他認為，當務之急是盡快解決居民的長遠住宿需求，並建議將未出售的居屋單位，包括尚在興建的居屋單位，預留給宏福苑居民，同時另覓「熟地」重建。

至於未受波及的宏志閣應否重建、另覓哪塊土地重建，他指每個方案有其困難之處，最重要是政府諮詢居民意見，「業權係居民到......（單靠）佢哋（自行）組織重建係好複雜，甚至無可能發生......所以要政府出面，當（政府）收購翻曬，等政府交俾可行部門處理，可能房委會、市建局、房協協助等。」

據悉政府曾接觸市建局初步探討宏福苑重建問題。（鄭子峰攝）

副財政司長辦公室：不排除任何可能性

副財政司長辦公室表示，行政長官已指示「應急住宿安排工作組」，研究宏福苑居民的長期住屋和居住的問題，當中會全面考慮各項因素，包括屋苑樓宇的具體情況、維修方面的評估、受影響人士的意願和情況包括能力等，當局現階段不排除任何可能性。政府必定會盡力協助受影響居民，全力支援他們的住宿需要，與居民同行。