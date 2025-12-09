立法會選舉｜棄選林健鋒另有重任　接掌職訓局做主席　副手盧金榮

政府今日（9日）宣布，委任經民聯副主席、商界(第一)立法會議員林健鋒為職業訓練局（VTC）新任主席，廠商會會長盧金榮出任副主席，任期明年1月1日開始，為期兩年。教育局局長蔡若蓮讚林健鋒有行業網絡及策略眼光，有望推動職專教育發展，亦感謝即將卸任的戴澤棠過去數年在拓展校舍及內外網絡上的貢獻。



職訓局於1982年成立，主要負責制訂職業教育及培訓制度，為青年提供多元出路，並配合行業需要。



經民聯商界（第一）立法會議員林健鋒早前不宣布競選立法會，形容自己連任五屆議員，兢兢業業、恪盡職守。（廖雁雄攝）

林健鋒將任職訓局主席 蔡若蓮讚人脈網絡廣泛

73歲林健鋒擔任五屆立法會議員，早前宣布不競逐連任，任期至今年12月31日。明年，林健鋒另有重任，政府委任他為職業訓練局（VTC）新任主席，任期由2026年1月1日開始，為期兩年。他將接替現任主席戴澤棠。

蔡若蓮歡迎任命林健鋒，指「林先生對各行各業擁有深刻的認識及廣泛的人脈網絡，具備提供策略方向及促進跨界別合作的優勢」，相信他能以其對職業專才教育的熱誠及工商界豐富經驗，為職訓局未來發展注入專業知識和策略遠見。

中華廠商會會長盧金榮。（倪清江攝）

廠商會會長盧金榮任副主席

副主席及其他委員任命方面，除莊堅烈獲再度委任為副主席，中華廠商會會長、榮利集團「太子」盧金榮博士獲委任為新任副主席。任命同期生效，至2027年12月31日止。

蔡若蓮同時感謝即將卸任的戴澤棠，以及副主席葉中賢、委員盧巧玉和王祖興的貢獻。她特別指出，戴澤棠自2020年領導職訓局以來，推動多項策略發展取得顯著成效，包括開設新校舍、深化行業協作，並拓展職訓局於內地及國際的網絡，對本港職專教育發展貢獻重大。