立法會選舉｜葉劉評「黃碧嬌效應」：嬌姐阿姐嚟　一定有啲人信佢

立法會選舉之中最受大埔宏福苑火災輿論影響的民建聯，在「大埔一姐」黨友黃碧嬌捲入法團風波之下，直選較上屆流失25萬票，火災所屬的新界東北，黨主席陳克勤得票反被對手新民黨李梓敬領先。



新民黨主席葉劉淑儀今天（10日）回顧火災後選情，她說公民力量在沙田的力量很強，故此有利李梓敬選情，至於大埔則是民建聯長期服務的地區，「嬌姐（黃碧嬌）阿姐嚟㗎嘛。佢解釋唔關佢事，一定有啲人信佢支持佢」，因此與宏福苑相關的票站陳克勤得票較高。



新民黨下屆議席「六變三」，葉劉淑儀、黎棟國、容海恩三人棄選。葉劉坦言新民黨面對的情況不及其他政黨，「工聯會又唔使減人，係一個非常幸福嘅黨」，不過承認選委界部署「有啲失策」，早應推薦曾任仁濟醫院主席的張文嘉參選選委界，而非「空降」出戰新界西南，盛讚她學歷高、談吐自然、討街坊喜歡，下次立法會選舉會讓她出選選委界。



12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，主席葉劉淑儀率黨員見記者。（羅國輝攝）

評「黃碧嬌效應」 葉劉：佢解釋唔關佢事 一定有啲人信佢

選舉事務處因應大埔宏福苑火災，安排3個立法會選舉票站移師到新地點，並安排免費接駁交通，接送原有投票站的選民到新票站投票。

民建聯黃碧嬌。(資料圖片)

葉劉淑儀在商台節目上表示，新界東北投票率最低，陳克勤和李梓敬都有跌票，雖然宏福苑相關票站數目「六變三」，但陳克勤三個票站的得票較李梓敬多，「因為長期服務呀嘛」，值得一提的是李梓敬同時代表公民力量「牌頭」出選，故此「我哋公民力量沙田好強」。

以前嬌姐大埔長期區頭嚟㗎嘛，阿姐嚟㗎嘛，有啲人會怪佢，唔係最核心嘅可能對佢有啲睇法，但佢仍然好多幫咗好耐、服務好耐嘅人聽佢話㗎嘛，佢解釋唔關佢事，一定有啲人信佢支持佢㗎嘛，佢做咗咁耐。 新民黨主席葉劉淑儀

12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，圖為葉劉淑儀。（羅國輝攝）

葉劉淑儀分析與災場相關的票站投票率低的原因，在於部分受災的選民不想出來投票，或者投白票。

有啲災民，政府鼓勵佢投，咁去囉，有社工安排晒，咁心又唔舒服，可能求其投白票，可能有啲係咁。 新民黨主席葉劉淑儀

葉劉：工聯會係一個非常幸福嘅黨

新民黨下屆議席由「六變三」，葉劉淑儀表示因為選委界只派何敬康一人，完全靠直選，才保著與上屆相若的14萬多選票，其中「空降」出選新界西南的張文嘉取得約16,000票，新界北廖子聰放棄英籍「空降」出選新界北，成績也令人滿意。

工聯會都派好多啦，工聯會又唔使減少人，（選委界）佢又派人，係一個非常幸福嘅黨啦，人人都減咗人、有人退，佢又唔使退。 新民黨主席葉劉淑儀

承認選委界部署「有啲失策」 張文嘉下屆「轉跑道」

不過，她承認選委界部署「有啲失策」，應該推薦曾任仁濟醫院主席的張文嘉參選選委界，讚其學歷高、談吐自然、討人喜歡，下次立法會選舉會讓她出選選委界。