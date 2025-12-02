宏福苑火災｜葉劉批「竹棚主因論」轉移視線 偷懶思維對不起逝者
撰文：文維廣
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火，迄今造成151人遇難、79人受傷，事發後翌日政府要求地盤全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架，引發坊間爭議。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（2日）批評「竹棚主因論」本質上是轉移視線，形容將起火原因歸咎至單一原因的人未做好功課，是偷懶思維，對不起151名逝者和仍在痛苦中的家屬。她指出，此刻最需要公正、科學、理性且不帶任何預設立場的全面檢討。
葉劉批「竹棚主因論」轉移視線、對不起逝者
葉劉淑儀撰文談及宏福苑大火事件顯現的樓宇維修安全隱患問題。她指出今次火災需跟進的爭議性議題包括使用竹棚施工的安全問題等。
葉劉引述政府曾提及應該盡快在合適工地環境下全面改用金屬棚架，她認為「竹棚主因論」本質上是一種轉移視線（red herring），也是「找代罪羔羊」式思維。
宏福苑大火明顯由多種成因共同引致，任何將起火原因歸咎至單一原因的人都未做好功課。這種偷懶的「找代罪羔羊」式思維，既對不起151名逝者，也對不起仍在痛苦中的家屬。
指竹棚不適宜高層工程 需理性全面檢討
葉劉淑儀回顧社會對淘汰竹棚的討論已由來已久，2021 年熱帶風暴「獅子山」襲擊香港後，跑馬地樂活道一處住宅就發生棚架倒塌，造成一名女工死亡。她說當時有工程師指，竹棚本身適合低層建築、臨時戲棚或小型裝修工程，但不適合用於大規模的高層大廈工程。
她續指，圍繞竹棚的討論應聚焦於大規模的住宅大廈維修工程，使用竹棚是否穩妥。又稱此刻最需要公正、科學、理性且不帶任何預設立場的全面檢討。
