宏福苑火災｜改口棚網違規　葉劉籲官員勿草率：對古惑招應有意識

大埔宏福苑火災，政府三日內推翻棚網樣本符合阻燃要求的說法，日前指最新抽取四幢大廈20個樣本之中，有7個樣本不合格。政務司司長陳國基形容手法非常古惑，保安局局長鄧炳強指樣本「好難攞到」，批評有人魚目混珠。



本身是行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》訪問時說，初時聞悉政府指棚網合規格都感到懷疑，「點解咁快就知棚網無問題呢？火災咁大。」她說，執法部門應該知道違法的人都是古惑，「應該有意識去搵古惑招數出來」， 事件反映官員不可以太草率、太快作結論。



政府推翻棚網合格說法 7棚網樣本未達標

政府前天（1日）公布，大埔宏福苑四幢大廈宏泰閣、宏智閣、宏道閣及宏仁閣高、中、低層一共7個棚網樣本未達阻燃標準。上周五稱棚網達到阻燃要求的保安局局長鄧炳強最新表示，這次抽取的20個樣本「係好難攞到」，又解釋上周五（11月28日）公布唯一抽取標本合格的原因：「違法嘅人將啲合法嘅（棚網）擺喺最低最容易驗嘅地方，等你如果『草率』嘅話只可以攞到啲合格嘅標本。」

政務司司長陳國基形容涉案人士的手法非常古惑。（何頴賢攝）

陳國基：手法非常古惑

政務司司長陳國基形容涉案人士的手法非常古惑，將不合標準的防護網放在只有消防員才能到達的地方，藉以逃避政府檢測，認為是處心積慮犯案，做法非常可恥，當局一定會依法追究到底。

葉劉淑儀：初時對棚網合規說法感懷疑 官員不可太草率

葉劉淑儀接受《香港01》訪問時說，自己初時聞悉政府指棚網合規格都感到懷疑，「點解咁快就知棚網無問題呢？火災咁大」，直至現在做了更全面的調查知道是有問題，並且有人很古惑，將有問題的棚網藏起。

官員有時唔好太快下結論，唔可以太草率上作一個結論，同埋對公眾發話要小心。 葉劉淑儀

葉劉：古惑招數官員應有意識 不應該感到好奇怪

葉劉淑儀認為，今次事件曝露如果純粹檢查文件就明顯不足夠，無論是純粹跟法律、跟程序檢查文件，抑或是發出警告書也不足夠，相信是否要加強力度會是政府「獨立委員會」要調查的方向。

對於今次改口棚網違規，令部分市民對於其他政府驗過沒問題的大廈抱憂慮，葉劉淑儀認為執法部門要改善。（梁鵬威攝）

對於今次改口棚網違規，令部分市民對於其他政府驗過沒問題的大廈抱憂慮，葉劉淑儀認為執法部門要改善。