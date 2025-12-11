立法會主席「爭霸戰」三人大熱　梁君彥：我開始離開　不指手畫腳

立法會選舉塵埃落定，下一個關注點是「大主席」花落誰家。「爭霸戰」前夕，有三名大熱人馬，分別是現屆的本身是全國人大常委的民建聯李慧琼、立法會財務委員會主席陳振英，以及經民聯立法會議員梁美芬。立法會主席梁君彥今天（11日）被問到接班人要求和人選時，表示「我已經開始離開了，不應該指手畫腳。」



12月11日，立法會主席梁君彥到立法會出席簡介會「授課」，向一眾新任議員分享實戰經驗和心得。（梁君彥FB）

立法會主席梁君彥會後被問到下屆立法會主席人選和要求，梁君彥則表示尊重選舉結果，不願過多干預。（潘耀昇攝）

不連任的梁君彥在結束議員生涯前，下午到立法會出席簡介會「授課」，向一眾新任議員分享實戰經驗和心得。他會後被問到下屆立法會主席人選和要求，梁君彥則表示尊重選舉結果，不願過多干預。

下屆接任人是第八屆議員自己選出來的，我已經開始離開了，不應該指手畫腳。 立法會主席梁君彥

立法會主席「爭霸戰」前夕，有三名大熱人馬，分別是現屆的本身是全國人大常委的民建聯李慧琼、立法會財務委員會主席陳振英，以及經民聯立法會議員梁美芬。（香港01製圖）

何敬康被問到大主席人選時表示，議會內有很多資深議員，亦有心水人選，惟未有透露。（潘耀昇攝）

何敬康「大主席」心水：資深經驗為主

有份「上堂」的新民黨選委界立法會議員何敬康，被問到「大主席」人選時表示，議會內有很多資深議員，亦有心水人選，惟未有透露。他說，「大主席」都會根據議員投票選出，自己投票時考慮的因素是「資深經驗為主」，仍未與議會同事討論。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，之前跟著交棒給他的現任議員田北辰工作，出任議員助理，故對流程有了解，今次屬「溫故知新」。（潘耀昇攝）

田北辰接班人莊豪鋒下課談感受：溫故知新

簡介會上，秘書處介紹立法程序及開會流程，以及秘書處可提供的支援。三屆議員、自由黨零售界邵家輝則笑言，「新丁」們聽講非常認真。實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，之前跟著交棒給他的現任議員田北辰工作，出任議員助理，故對流程有了解，今次屬「溫故知新」。