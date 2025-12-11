立法會「新丁」培訓　梁君彥：你們是魚缸的金魚　玻璃後都是記者

第八屆立法會議員當選第四日，今日（11日）立法會主席梁君彥召集所有議員開簡介會，與立法會建制派「班長」廖長江共同「教路」。梁君彥形容立法會議員是「金魚缸的金魚」，周圍都是望著你的記者，提醒議員要讓市民看到「為大家做事的專注的形象」。新界東南「票后」方國珊和「微笑劍后」江旻憓都有出席。



梁君彥主持立法會事務簡介會。（王晉璇攝）

梁君彥：做立法會議員需要「十八般武藝」

不連任的梁君彥在結束議員生涯前，向新任議員分享實戰經驗和心得。梁君彥指「大家都是經過選舉洗禮，帶著市民託付來到立法會，掌握市民的民情脈搏，做到耳聽八方、八面玲瓏」，形容做立法會議員需要「十八般武藝」，教導議員要虛心學習。

梁君彥強調議員要照顧整體立法會形象，「禮拜二（集體會見傳媒環節）為什麼叫議員來，是告訴市民你們Ready to go」。梁君彥形容立法會議員在大會中是「金魚缸的金魚」，「周圍都望著你，會議廳玻璃後都是記者」，提醒議員要讓市民看到「為大家做事的專注的形象」。

梁君彥又指自己做了20年議員，「高山低谷都走過」，指上一屆「好像很順，但也面臨很多不同的壓力」。

梁君彥：提升立法會形象非單純出席率 不應只顧政黨立場

梁君彥會後強調議員應以整體立法會形象為重，全心全意為市民謀福祉。他指出，「議員做得更好，幫香港市民謀多點福祉。」梁君彥認為，立法會是團隊工作，議員需盡職聆聽各界意見，為民發聲，而非只顧政黨或個人立場。

被問及如何提升立法會形象，梁君彥表示，關鍵在於實質成果而非單純出席率，「要給市民看到，真是盡心盡力去做，不是出席率，不是一個簡單的『量度』，是真的做到事情，聆聽到市民，急市民所急。」面對大埔火災，他期望議員能聚焦經濟民生，與政府攜手解決問題。

對於下屆立法會主席人選和要求，梁君彥則表示尊重選舉結果，不願過多干預：「下屆接任人是第八屆議員自己選出來的，我已經開始離開了，不應該指手畫腳。」