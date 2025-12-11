立法會新丁江旻憓上堂嘆「學到好多嘢」　工聯會「前輩」埋身指導

新當選90名立法會議員之中，40人是「新丁」，立法會秘書處今天（11日）安排新舊議員齊集立法會上「雞精班」學習運作，又到會議廳了解宣誓、投票安排，包括候任旅遊界立法會議員、「微笑劍后」江旻憓。



八小時精讀課程下課時，《香港01》向江旻憓了解學習進度，江旻憓以招牌笑容揮手回答，稱正在吸收所學，「學到好多嘢，好快同大家分享」。



立法會候任議員了解宣誓安排。（廖雁雄攝）

一眾候任議員中午到舉行立法會大會的會議廳，聽取立法會秘書長講解立法程序、會議安排、質詢、法案、議案，以及出席行政長官答問會/互動交流答問會時的舉止及秩序，並讓議員了解宣誓儀式，電子表決系統、席位分配機制等。

工聯會「前輩」梁子穎埋身指導江旻憓

江旻憓坐在連任第二屆立法會議員的工聯會梁子穎旁邊，《香港01》記者觀察梁子穎多次埋向江旻憓身旁，這位「前輩」兼前中學教師，「手指指」狀甚教路「新丁」立法會運作。

梁子穎其後向《香港01》表示，當時教導江旻憓如何使用立法會的電子設備。他表示，主要向江旻憓講解開會時要留意的程序，譬如議員議案投票會有很多可能性，包括贊成某些修正案之後的安排。

他續稱，都是稍微提點一下，引述江旻憓及後回應「哦、哦、係」等等，江亦有自己作嘗試。梁子穎認為講解後，江應該明白電子系統如何使用，但都要開會後進一步熟悉系統。

被問及之後有否再進一步「指導」江旻憓，梁子穎表示沒有，因為及後仍要「照顧」另一邊同是議會「新丁」的鄧銘心，形容與鄧銘心「熟啲」。

