立法會選舉｜新舊議員上「雞精班」學運作　劍后江旻憓興奮揮手

立法會換屆選舉完結，當選四日就要到立法會上「雞精班」，到會議室學習運作，包括出席答問會時的秩序和舉止，聽秘書長講解議員職權及相關法例。候任旅遊界立法會議員「微笑劍后」江旻憓興奮向傳媒揮手，一眾新議員也表現雀躍，相當留心聽取講解。



12月11日，候任立法會議員到立法會會議室上「雞精班」了解立法會運作。圖為江旻憓。（廖雁雄攝）

新當選的議員早上九時半便到達立法會會議室，首先聽取立法會秘書長及法律顧問等，講解立法會議員職權及履職機制，掌握《中華人民共和國憲法》、《香港國安法》、《基本法》及《議事規則》相關條文，了解《立法會議員守則》及議員履職機制議員個人利益申報。

其後，一眾候任議員聽取講解立法程序、會議安排、質詢、法案、議案，以及出席行政長官答問會/互動交流答問會時的舉止及秩序。立法會秘書處安排迎新午宴招待議員，飯後繼續上堂了解議員宣誓儀式，電子表決系統，以及參觀立法會前廳。最後，秘書處會講解事務委員會制度、席位分配機制等。