港府駁斥美國國會委員會報告　包括黎智英羈管安排內容毫無根據

港府周四（12月11日）就美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）發表的所謂「2025年報告」，針對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和反對。政府發言人表示，港府強烈不滿和反對美國「國會及行政當局中國委員會」重施故技，通過所謂年度報告干涉香港特區事務，肆意詆譭「一國兩制」成功實踐下的香港。美方一再以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非，妄圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，注定以失敗告終。



港府周四（12月11日）就美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）發表的所謂「2025年報告」，針對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和反對。（資料圖片）

要求美方立即停止干涉香港事務

發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。特區政府堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府強烈要求美方立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

針對美方所謂報告對香港特區的詆譭，特區政府嚴正駁斥，當中包括報告就黎智英羈管安排的內容，港府指毫無根據，強調已經多次公開聲明，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。

港府強調，懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身份、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括及時的醫療支援。在早前的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師亦向法庭清楚表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚。至於黎智英與其他囚犯中止交往的安排（即所謂的「單獨監禁」），一直是根據黎智英本人的意願，並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排。

2025年9月24日，美國華盛頓特區國會山，遊客在美國國會大廈附近行走。（Reuters）

譴責報告企圖干預香港特區司法程序

特區政府並強調，所有司法案件均是嚴格根據證據和依照法律處理。所謂「報告」中特別提及到黎智英所涉的危害國家安全犯罪案件，肆意就有關案件的辦理抹黑香港特區的執法、檢控和司法機關，其目的昭然若揭，就是企圖利用政治力量干預香港特區司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有公平審訊。特區政府對這些妄圖破壞香港特區法治的行為，予以強烈譴責。

香港女性職場受歧視指控荒謬

另外，發言人也提到，所謂年度報告中指香港女性在職場中遭遇歧視與騷擾更是荒謬的指控。《性別歧視條例》保障婦女在僱傭範疇免受歧視、性騷擾及使人受害。