黎智英告《大公報》誹謗案　黎求加101篇文章佐證　遭法官拒絕

壹傳媒創辦人黎智英於2020年入稟控告《大公報》，指該報於同年6月發表一篇標題為「亂港頭目謀『著草』 路線曝光 收費100萬」的文章，內容誹謗黎。除了該文章，黎亦依賴另外101篇《大公報》的文章佐證，以證明該報一直惡意中傷黎。黎早前就該101篇文章，申請修訂訴訟文件的內容。區域法院法官今(14日)頒判辭，指黎的申請有缺陷和令人混淆，如修改內容指文章對黎偏頗，但沒有解釋黎確實的投訴，認為若批准修訂，會令《大公報》和法庭日後更浪費時間和金錢，因此拒批申請。



原告為黎智英，被告為大公報（香港）有限公司。涉案文章於2020年6月25日在《大公報》刊登，標題為「亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬」。此外，黎亦以《大公報》另外101篇文章佐證，以證明《大公報》一直惡意中傷黎。

黎智英指《大公報》文章誹謗他，要求賠償。（盧翊銘攝）

黎指大公報明知文章偏頗仍刊登

判辭透露，黎申請修改其申索陳述書，包括表明會引用該101篇文章，而《大公報》明知該些文章對黎偏頗，或罔顧該些文章是否對黎偏頗，仍然出版它們。

官指黎只講述其中3篇文章

惟法官指，黎的申請有缺陷和令人混淆。黎申請修改的內容只講述其中3篇文章，未講述另外98篇文章中，如何顯示《大公報》涉及惡意。此外，修改內容指該些文章對黎偏頗，但沒有解釋黎確實的投訴，《大公報》不可能就此回應。

官稱不知如何能提升至人格謀殺的程度

法官續指黎修訂的內容中作出新的指控，如指《大公報》知道部份文章內容屬虛假，或罔顧它們的真偽，但修訂內容沒有講文章什麼內容屬虛假。同時，黎的證人供詞提及，《大公報》想拿他開玩笑、傷害他，法官指不知道如何提升至修訂所指的人格謀殺或聲譽謀殺。

若頒令日後會浪金錢和時間

法官認為，若批准修訂，會令《大公報》和法庭日後更浪費時間和金錢，去處理《大公報》出版文章是否涉及惡意，因此拒批申請，並頒令他需支付《大公報》訟費。

案件編號：DCCJ 674/2025