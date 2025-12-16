黎智英案判決｜駐英大使譴責英外相妄評裁決　約見英官提嚴正交涉

中國駐英國大使鄭澤光在當地時間周一（12月15日）約見英國外交部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉，敦促英方擯棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。



英外相顧綺慧促放人 鄭澤光：公然踐踏法治

鄭澤光指出，英國外相發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

壹傳媒創辦人黎智英涉違反香港國安法，高等法院周一裁定他及旗下《蘋果日報》三間關連公司合共兩項危害國家安全罪及一項煽動罪全部成立。案件裁決時，多個西方國家駐港外交官到法院旁聽。英國外相顧綺慧隨後在官方社交平台發文指黎智英被起訴帶有政治動機，稱英方持續呼籲立即釋放黎智英，並讓他接受所有必要的治療以及全面獲獨立專業醫護協助。

黎智英案12月15日裁決：西九龍法院大樓外保安加強，大批警員在附近戒備，亦有出動警犬。（廖雁雄攝）

12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（廖雁雄攝）

鄭澤光表示，事實已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」的幕後推手，絕不像英方聲稱的那樣只是以「和平方式」行使言論自由權利。鄭澤光又指出，黎智英是中國公民，中方一貫不承認雙重國籍。黎的行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。

殖民統治早已結束 鄭澤光：英國沒資格對港橫加干涉

鄭澤光強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港是法治社會，有法必依，違法必究。香港特區處理黎智英案完全是依法行事，不容置喙。英國對香港的殖民統治早已結束，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。中方敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子，不要在錯誤的道路上越走越遠。

外交部：堅決反對對個別國家詆譭抹黑香港司法

在北京，外交部發言人郭嘉昆昨日回應黎智英被裁定有罪時說，香港是法治社會，中央政府堅定支持特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行爲，中方對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示强烈不滿和堅决反對。

郭嘉昆表示，香港特區司法機關依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙。他強調，有關司法案件純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，避免發表不負責任的言論，亦不能以任何形式干預香港司法、干涉中國內政。