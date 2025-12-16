黎智英案判決｜外交公署發信解答三質疑　促駐港外媒撇棄偏見

壹傳媒創辦人黎智英涉違反香港國安法，高等法院昨日（12月15日）裁定其三項控罪全部成立。外交部駐港特派員公署向駐港境外媒體發表公開信，以問答方式回應外媒就本案一直關注的三大問題，強調黎智英並非因為維護「新聞自由」而獲罪，審訊過程公開透明、不存在司法不公，黎智英在囚期間獲妥善醫療照顧，身體狀況良好。



12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（廖雁雄攝）

外交公署在其官方網站「公署表態」欄目，發表《駐港外媒的一封信：關於黎智英案的事實與真相》。公署新聞發言人首先回答「黎智英是因為『新聞自由』而定罪？」的提問，提出黎並沒有因為他旗下媒體報導新聞或表達觀點而被起訴，檢方指控的關鍵是他勾結外國勢力危害國家安全。

否定黎因「新聞自由」獲罪 駁斥司法不公說法

外交公署指出，黎慣用所謂「新聞工作者」美化包裝自己，其實質上是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，亦是2019年香港「黑暴」的幕後推手。他公然乞求外國對中國和香港特區實施制裁，甚至叫囂「為美國而戰」，在世界任何國家法律體系中，其所作所為都屬於嚴重犯罪行為。

黎智英被裁定2項串謀勾結外國勢力，及一項串謀煽動罪均成立。(資料圖片)

針對黎智英案司法不公的質疑，外交公署強調，香港是法治社會，有法必依，違法必究。黎案審理過程公開透明，程式公平正義，黎各項合法權利得到有效保障，控辯雙方充分舉證質證。

強調黎獲妥善醫療照顧 單獨囚禁屬個人意願

至於黎智英在囚期間有否遭到不人道待遇，公署指出，事實上黎的合法權益得到充分保障，身體健康良好。特區政府依法為他提供安全、人道、合適和健康的羈管環境。黎的代理律師當庭證實黎未受到不公正待遇。在判決現場，黎行走正常，無需他人攙扶，其整體狀態良好。

所謂黎智英被單獨囚禁問題，則是根據其本人意願，由懲教署依法安排。針對有媒體炒作黎智英被禁止在獄中領聖餐，公署發言人表示，事實上他本人知悉可安排領取但未提出要求。

外交公署：媒體是溝通民心橋樑 冀報道真實的香港

外交公署在信中強調，媒體是增進瞭解、溝通民心的橋樑，希望駐港外媒朋友能夠秉持客觀、公正、專業的職業操守，不被偏見蒙蔽雙眼，不被謊言誤導方向。公署敦促外媒深入瞭解黎智英案的法律依據和事實經緯，向世界報導一個真實、法治、穩定的香港。

特區政府發言人昨日指出，黎智英案審訊過程公開、公平、公正，法庭清楚表明黎並非因其政治觀點或信念受審，黎智英羈押期間得到適切待遇及醫療照顧，外部勢力攻擊抹黑不攻自破。