黎智英案裁決｜勾結外國勢力　罪行重大者須囚10年以上至無期徒刑

壹傳媒創辦人黎智英今(15日)被裁定串謀勾結外國勢力及串謀煽動罪成立，法庭定於明年1月12日求情，再定判刑日期，料同案其餘8名已認罪被告，亦會隨著黎案審結而相繼判刑。根據《港區國安法》，若犯該罪並屬罪行重大者，須判10年以上刑罰，最高可判無期徒刑，參與程度相對較輕的，亦須處以3年以上、10年以下有期徒刑。



黎智英被控的控罪涉及「串謀」，這屬本地法律《刑事罪行條例》的範疇，早前在「民主派」47人串謀顛覆國家政權案審判時，法官曾因控罪具這個元素，未有完全跟從《國安法》的三級制判刑。



黎涉及兩項串謀勾結外國勢力罪

本案的4名被告：黎智英（78歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎和三間公司被控1項串謀勾結外國勢力罪，黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。

4被告另被控1項串謀發布煽動刊物罪，這罪第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

罪行重大者判10年以上有期徒刑

至於干犯「勾結外國勢力」，根據 《國安法》第29條，處以3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

同案8人已先後認罪

同案的其他被告，包括「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒，壹傳媒的高層及編採人員：張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光和楊清奇，早前已先後認罪，料會在黎案裁決後判刑。

8名已認罪被告

47人案法官認為國安法非完全適用

高等法院早前審理民主派47人串謀顛覆案。根據《國安法》第二十二條，干犯顛覆國家犯罪，首要分子或罪行重大者處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；積極參加者處三年以上十年以下有期徒刑；其他參加者處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

不過，47人案3名法官判刑時指，該案被定罪的45名被告，他們被裁定罪成的串謀顛覆國家政權罪，當中涉及「串謀」元素，該3名法官認為，《刑事罪行條例》中有關串謀的條文，只提及刑期上限，他們認為，《國安法》條文的刑罰分級制有參考價值，但不完全適用。

終院判辭指國安法須和本地法律兼容互補

法官又引用終審法院在涉及國安罪行刑罰討論的案例「呂世瑜案」，指該案判辭強調，《國安法》和本地法律須兼容互補，法庭處理《國安法》和維護國家安全的本地法律時，須把現行的本地判刑法律和原則，與《國安法》相關判刑的條文一同應用，不應將本地量刑法律和原則排除在外。

3名法官在該案判刑時，把案中4名「首要分子」，即：戴耀庭、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟，除戴被判監10年，其餘3人因認罪及任控方證人，最終只被判囚6年1個月至7年不等，並未引用10年以上的起刑點。

上訴庭早前判辭表明不同意47人案觀點

上訴庭本年4月處理「香港獨立黨」的上訴案時，亦曾討論《國安法》的判刑罰分級的罰則，是否適用於涉及串謀的罪行。上訴庭下判辭時指，不同意47人案的觀點。但控方未有就47人案定罪的45名被告的刑罰提出上訴。

案件編號：HCCC 51/2022