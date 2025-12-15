黎智英案判決｜教會結識Mark Simon即成心腹　信任程度近乎盲目

法官在黎智英案的判詞中，特別提到黎智英的美籍助手Mark Simon，形容他是神秘人物，他與黎的相識，以至兩人的關係均耐人尋味。判詞透露，黎智英與Mark Simon在教會認識，後者迅速成為黎的心腹，並被委以重任，為黎處理大小事務。黎智英甚至讓Mark Simon處理其財務。法官不相信兩人甚少討論政治，反而認為黎對Mark Simon的信任近乎盲目。



法官認為黎智英自辯時多處所言不實。(路透社)

Mark Simon在蘋果無正職卻處理大小事務

法官在判辭形容黎智英的美籍助手Mark Simon神秘。他是案中其中一個主要人物，被列為案中的共謀者，他在《蘋果日報》沒有正式職位，卻為黎處理大小事務。

黎智英自辯時稱，他與Mark Simon同是天主教徒，二人在教會認識，後者很快得到其信任，並成為其左右手與心腹，但他稱對Mark Simon的背景所知不多，只知他曾在台灣一間船運公司工作，並曾是美國共和黨香港分部的成員。

黎聲稱與Mark少談政治 法官直指不可信

黎智英把旗下多間公司和資金交託Mark Simon全權負責。他聲稱很少和對方談論政治，雖然Mark Simon據稱可以出席美國國家安全委員會的會議，但黎智英稱認為他和美國政府沒有任何聯繫。

法官覺得黎智英的證供不可信，尤其是他聲稱少與Mark Simon談論政治這一點。他們認為，這明顯與事實相距甚遠，事實反而是兩人多番討論政治事項，例如美國參議員對《香港人權與民主法案》的取態等。此外，Mark Simon亦負責安排黎智英於2019年7月到美國訪問，並和時任副總統彭斯和國務卿蓬佩奧見面。

Mark充當「耳目」 助黎與華府政客交往

法官指，Mark Simon似乎在各個範疇都很精通，人脈很廣，他是黎智英的得力助手與值得信賴的盟友，無論是私人、商業和政治層面，黎都很依賴他提供的資料。由於有Mark Simon充當美國政治議題上的「耳目」，黎才得以與華府官員和政治人物交往。

此外，法官指Mark Simon可全權處理黎智英的資金，事前不需批准。雖然黎在處理大額款項時會過問，但他聽Mark Simon解釋後，便不再追問。法官認為，黎在此方面的情況，接近盲目信任Mark Simon。

認為黎有付款圖影響對華政策

另一方面，法官對黎談及涉及海外人脈方面的支出，亦認為黎所言不實。例如黎聲稱沒有支付任何款項予任何人。但文件顯示，黎曾支付顧問費予前國防部副部長Paul Wolfowitz，和退役上將Jack Keane每人每年75萬美元，以擔任時任台灣總統的蔡英文的費用。

每月付款給江春男

此外，黎在相約期間，有支付蔡英文的「左右手」江春男每月20萬新台幣，即使江當時已離開台灣《蘋果日報》，江仍每月收款並累計收了580萬元新台幣。法官認為，該些款項用，是用於影響對華政策。

不信因疏忽而付款

黎聲稱他因疏忽而多付錢給江，但法官不接納其說法，並認為黎付錢給江，是讓江成為他和蔡英文的中間人，以讓黎可聯絡蔡。同樣地，黎支付兩名美國前軍官的款項，並讓他們成為蔡的顧問，其目的都是想影響美台的外交政策，以達致利用台灣作為應付中國的籌碼。

黎智英曾在2017年初與美國時任國安顧問博爾頓（John Bolton）見面，法官認為黎曾建議美在台駐軍。（Reuters）

曾向美安全顧問提議美軍在台駐守

另外，黎雖否認曾向美國時任國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，提議美軍在台駐守，但法官指，黎2017年初與博爾頓會面後，曾向江春男和Mark Simon發訊息稱，他曾提議美軍在台駐守。法官認為這訊息顯示，黎成功令博爾頓認同其想法。

與美顧問討論制裁對象

法官續指，黎和兩名美國前軍官、華府專家惠頓(Christian Whiton)和助手Mark Simon等，曾以電郵討論美對中港的政策，包括講及制裁中港官員，並有談及可能制裁的對象，包括區域法院法官郭偉健、中聯辦前主任駱惠寧。黎更認為制裁駱是「很好的提議」。

法官認為，黎的供詞充滿予盾和不一致，這並非因年紀大的問題，而是他故意迴避，並認為他在《國安法》生效前，已積極尋求外國制裁中港。

