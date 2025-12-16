黎智英案判決｜湯家驊：外國借案件炒作及施壓　官員須表態設防線

壹傳媒創辦人黎智英違反香港國安法，兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成候判。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（12月16日）在電台節目中表示，裁決符合普通法基本原則，當中有關「勾結」的定罪基礎是與外國勢力有接觸並作出敵對行為，只要有行動，不論是否說服對方，都屬違法。



湯家驊又指出，現實社會不會將法律及政治分開，外國或藉事件炒作及對香港以至中央政府施壓，因此中央及香港官員要表態反對，對外國的政治干預立下防線。



12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（廖雁雄攝）

國安法屬防禦性 湯家驊：就算制裁沒發生都是犯罪

湯家驊在商台節目中解釋定罪關鍵，指案件三名法官完全根據普通法原則處理。根據《香港國安法》第二十九條，任何人勾結外國或境外勢力，與其串謀進行危害國家安全的罪行，即屬犯罪。湯家驊指出，條文本身對「勾結外國勢力」有清楚定義，今次案例可進一步明確。若單純與海外團體往來互動，不屬「勾結」，但若向外國政治勢力要求作出制裁國家或本港等敵對行為，就是犯罪。

湯家驊。（資料圖片）

湯家驊強調，國安法屬防禦性，就算制裁沒有真正發生，都是犯罪。他解釋，有些事情未發生前就要阻止，因為一旦發生，後果往往不可收拾，「即使拉你去槍斃都沒有用」。

港府表明反對外國借案件抹黑香港

黎智英被定罪後，多個西方國家開聲反對裁決，特區政府昨晚表明，強烈不滿及反對外界就案件作出種種失實言論和污衊抹黑香港。湯家驊表示，香港社會已相對理性，他最擔心的是一些對中國不友善的國家借黎案炒作。他相信，特區官員就案件統一表態，目的就是在政治上「設下防線」。