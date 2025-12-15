黎智英案判決｜政界齊聲撐定罪　梁振英批黎自辯如「政治狗熊」

壹傳媒創辦人黎智英被控兩項《國安法》下勾結外國勢力罪及1項煽動罪，高等法院原訟庭今早（15日)裁決所有罪名成立。政界人士紛紛就裁決表態。其中全國政協副主席、前特首梁振英指黎嚴重誤判國內外形勢，且接受盤問時錯漏百出，如「政治狗熊」，還遺害一整代香港青少年，「只此一點，該當何罪？」



行政會議非官守議員發表聲明，指定定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。主要政黨與立法會議員亦紛紛在社交平台發文支持裁決，民建聯指特區政府依據香港國安法等法律行使執法權、檢控權、司法權，充分展現法治的正義，維護法治的權威；自由黨則指黎智英理應為所作所為承擔代價，裁決充分體現香港法官的專業公正。



全國政協副主席、前特首梁振英（何夏怡攝）

梁振英：黎螳臂擋車 以為有西方嘴上支持就可無法無天

梁振英形容，黎智英嚴重誤判國內外形勢，螳臂擋車，「以為有美西方國家嘴皮上的支持，就可以無法無天」。

他分析，在審訊過程中，黎智英先犯策畧上的錯誤，然後在接受盤問時錯漏百出，舉例若黎真的是某些西方人說的「政治犯」，為何不繼續扮英雄，而將《蘋果日報》的煽動罪責推給下屬，且辯稱「不干預編採」、「專欄僅列明事實或分析推測」？

他又指，黎智英是「盲舂舂」向前衝的旗手、大腦、掌櫃和喉舌，遺害一整代香港青少年，「只此一點，該當何罪？」

12月15日晨，黎智英由囚車押送至西九龍法院。(鄭子峰攝)

行會非官守議員：香港是法治社會 秉持有法必依、違法必究原則

行政會議非官守議員發表聲明，歡迎法庭對黎智英案的定罪判決。聲明指，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。

聲明又指，行會非官守議員譴責任何勾結外國或境外勢力，危害國家安全的行為，違法者必須為他們的違法行為承擔法律後果，被定罪人士罪有應得。

黎智英案12月15日裁決：西九龍法院大樓外保安加強，大批警員在附近戒備，亦有出動警犬。（廖雁雄攝）

民建聯：裁決向試圖破壞國安者發出強烈警告

民建聯表示，今天的裁決是維護國家安全，全面實施香港國安法，彰顯香港法治的重要體現。該黨同時批評，在本港執法及司法部門處理黎智英案件的過程中，美西方國家及一些政客作出不少惡劣行徑，包括炮製各種「涉港法案」，悍然實施制裁，不單自證美西方反華勢力與黎智英之間的「主子與奴才」關係，更嚴重違反普通法精神，公然干預香港司法獨立。

民建聯強調，法治是本港的核心價值，違法者並無特權，今天的裁決能強烈警告任何試圖破壞國家安全和社會穩定的人，國家安全不容挑戰，違法者必遭法律嚴懲。

黎智英被裁定2項串謀勾結外國勢力，及一項串謀煽動罪均成立。(資料圖片)

自由黨：裁決公正合理 黎對港、國家傷害嚴重

自由黨表示，黎智英違反《香港國安法》的證據確鑿，對香港以至國家造成了極為嚴重的傷害，理應為所作所為承擔代價，依法受到懲治，且法官作出公正和合理的裁決，完全符合法治原則，充分體現香港法官的專業公正。

該黨強調，隨著香港國安法和維護國家安全條例先後實施，香港正踏入「由治及興」的關鍵時刻，安全和穩定更有保障，海內外投資者信心更穩固，未來會繼續努力團結社會各界，共同為香港拼經濟、謀發展、惠民生，為香港與國家的發展貢獻更大力量。