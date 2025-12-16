李家超指習近平認同宏福苑火災支援工作　指示追究到底　抓緊落實

行政長官李家超今日（16日）下午向國家主席習近平等中央領導人述職。他見傳媒時表示，在會上匯報了政府對宏福苑大火的善後工作，包括成立獨立委員會查出真相，追究到底，「要查個水落石出到底，我亦強調，無論任何人，如果需要負責，就要履行責任承擔。」李家超指工作獲習近平認同，並指示要持續進行、抓緊落實。



李家超表示，習近平主席提到，大埔重大火災令人痛心，再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災同胞表示慰問。

李家超表示，已向習近平主席匯報特區政府在支援大埔宏福苑火災災民等的後續工作，包括成立獨立委員會追究責任，進行系統改革，希望系統性地改善現有的短板或漏洞，不讓悲劇有任何再發生的可能性，他稱獲習主席認同，並強調要持續進行、抓緊落實。

李家超表示，感謝中央的關心和全力支援，處理災情。他指府在市民支持下完成選舉工作，整體投票率達到31.9%，超過2021年的投票率，顯示政府的施政方向，火災救援重建和改革的決心，以至立法會的工作得到市民的大致認同。他表示，在行政主導和愛國者治港原則相適應下，政府會與新一屆立法會良好合作，共同推動火災的支援和重建工作，推行系統性改革，並大力發展經濟，改善民生。

李家超表示，感謝習主席對事件高度重視，他在匯報中說，政府全力以赴做好傷員救治、善後支援、社會復元、全面調查、制度改革等工作；由陸啟康法官任主席的獨立委員會，全面找出真相、追究責任到底。「我們會推行系統性改革，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。」

我向習主席匯報大埔火災，除了救援工作，亦有提及我成立獨立委員會的目的，就是要追究責任到底，要查個水落石出到底，我亦強調，無論任何人，如果需要負責，就要履行責任承擔，我已多次說過，包括政府官員或非政府官員，基層官員或非基層官員，民間任何有角色、有責任的，如果在調查過程中發現他有責任，他就要承擔這個責任，我們亦會向其問責。 行政長官李家超

李家超表示，未來要處理的問題包括災民的長遠住宿安排，由財政司副司長黃緯綸帶領的應急住宿安排工作組會聽取災民意見，並跟社會交代不同方案，第一步是聽災民的意見，因為災民的意願很不同，有些當然希望可留在大埔區，有些提及希望在原址重建，但技術可能性是否存在、結構上會怎樣；第二，有一些亦想最適切自己平時的生活需要，包括地點有沒有交通配套、是否再住在居屋類的單位，甚至可以是公屋單位等。

他表示，每一個災民的需求都不一樣，如有一些是住客，其實亦可以考慮當現在的租住期完結後，考慮新的租務安排。所以不同受影響的家庭都不一樣，政府希望聽取他們的意見，最終是否有一些選項給予不同需求的選擇，這個當局會考慮。

他表示，落實時當然會涉及資源運用，有一些現有制度可以處理，但亦可能有一些新制度要建立起來，在現階段談使用甚麼方法，言之尚早。

