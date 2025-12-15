黎智英案判決｜李家超：黎煽動仇恨可恥歹毒　判決彰顯法律正義

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《香港國安法》，高等法院今日（12月15日）裁定其兩項勾結外國勢力危害國家安全罪，及一項串謀刊印及發布煽動刊物罪全部罪名成立。行政長官李家超對裁決表示歡迎，指黎智英長期利用旗下媒體《蘋果日報》挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力及公然乞求外國制裁中國與香港特區，損害國家根本利益與香港市民福祉，其行可恥、其心歹毒，定罪判決彰顯法律正義，維護了香港的核心價值。



黎智英今早由囚車押送至法庭。(鄭子峰攝)

李家超：法律不容許假借民主自由之名傷害自己國家

李家超今日中午出發到北京述職前見記者，回應黎智英案裁決。他指出，黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，香港是法治社會，法律從不容許任何職業或背景的人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞，特區政府有法必依、違者必究、執法必嚴。

黎智英被裁定2項串謀勾結外國勢力，及一項串謀煽動罪均成立。(資料圖片)

判辭逾800頁 特區政府將作詳細研究再發全面聲明

法庭將黎智英案及早前已承認控罪的關連案件，一併押後至下月12日聽取求情，再決定刑期。李家超表示，法庭的判辭總共有800多頁。政府會詳細研究判辭，稍後會再作更全面的聲明。他強調，特區政府旗幟鮮明，司法機構理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全的責任。