李家超述職｜習近平：大埔火災令人痛心 向罹難者致哀 慰問災民
行政長官李家超今日（12月16日）下午在中南海國家主席習近平及國務院總理李強等中央領導人述職。習近平在述職開始時提到大埔宏福苑火災，對罹難者表示哀悼，並慰問受災家庭。
述職在下午約4時45分開始，習近平與李家超如往年一樣握手合照。就座後，習近平先發言，對李家超與特區政府過去一年工作表示「充分肯定」。李家超過去三年述職，習近平均表示，中央對他和特別行政區工作是充分肯定的。
習近平隨後提到，大埔重大火災令人痛心，再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災同胞表示慰問。11月26日大埔宏福苑發生火災後，習近平第一時間指示中央政府駐香港聯絡辦負責人，向李家超轉達對遇難人員和殉職的消防員哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，並要求中央港澳辦、中聯辦支持特區政府全力以赴救災，要求有關部門和地方提供必要援助。
李家超：港府將全力做好重建工作
李家超發言時稱，上個月大埔火災對社會帶來沉重打擊，再次感謝習近平高度重視，以及感謝港澳辦支持協調相關單位，協助特區政府救援，內地省市企業和海內外同胞紛紛支持，送上慰問和捐款，指特區援助基金募集了34億捐款。指這一份「一方有難、八方支援」的情誼，自己和香港市民深表感激，港府將全力做好後續重建工作。▼2024年李家超述職▼
