李家超述職｜習近平：大埔火災令人痛心　向罹難者致哀　慰問災民

行政長官李家超今日（12月16日）下午在中南海國家主席習近平及國務院總理李強等中央領導人述職。習近平在述職開始時提到大埔宏福苑火災，對罹難者表示哀悼，並慰問受災家庭。



述職在下午約4時45分開始，習近平與李家超如往年一樣握手合照。就座後，習近平先發言，對李家超與特區政府過去一年工作表示「充分肯定」。李家超過去三年述職，習近平均表示，中央對他和特別行政區工作是充分肯定的。

12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（直播截圖）

習近平隨後提到，大埔重大火災令人痛心，再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災同胞表示慰問。11月26日大埔宏福苑發生火災後，習近平第一時間指示中央政府駐香港聯絡辦負責人，向李家超轉達對遇難人員和殉職的消防員哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，並要求中央港澳辦、中聯辦支持特區政府全力以赴救災，要求有關部門和地方提供必要援助。

12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（直播截圖）

李家超：港府將全力做好重建工作

李家超發言時稱，上個月大埔火災對社會帶來沉重打擊，再次感謝習近平高度重視，以及感謝港澳辦支持協調相關單位，協助特區政府救援，內地省市企業和海內外同胞紛紛支持，送上慰問和捐款，指特區援助基金募集了34億捐款。指這一份「一方有難、八方支援」的情誼，自己和香港市民深表感激，港府將全力做好後續重建工作。▼2024年李家超述職▼

2024年12月13日李家超述職時，習近平指他帶領特區政府擔當作為、務實進取，歷史性完成基本法第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對他與特區政府的工作是充分肯定的。（李家超facebook）

2024年李家超述職，習近平坐於中央，李強等其他中央官員坐在習近平一側，安排與之前一年相同。（政府新聞處影片截圖）

▼2023年李家超述職▼

2023年12月18日李家超述職時，習近平指他帶領特區政府敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情，努力解決民眾急難愁盼問題，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興，中央對他和特別區政府的工作是充分肯定的。（政府新聞處）

2023年李家超述職時，國家主席習近平在國務院總理李強（圖）及多位中央領導人陪同下一齊接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。（ 中央電視台片段截圖）

▼2022年李家超述職▼