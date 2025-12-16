李家超述職｜習近平連續四年充分肯定特區工作 李料今年財政轉盈
行政長官李家超今日（12月16日）下午在中南海國家主席習近平及國務院總理李強等中央領導人述職。習近平表示，李家超帶領特區政府成功舉行第八屆立法會選舉及主動融入國家發展大局，中央對其與特區工作充分肯定。過往三年李家超述職時，習近平均表示對其與特區工作充分肯定。
習近平：特首帶領特區勇於擔當積極進取
述職在下午約4時45分開始，習近平與李家超如往年一樣握手合照。就座後，習近平先發言，表示李家超在過去一年帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，並主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港「由治及興」邁出新步伐。習近平表示，「中央對你和特別行政區工作是充分肯定的」。
促香港主動對接「十五五」 推動更好發展
習近平隨後提到，大埔重大火災令人痛心，再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災同胞表示慰問。他接着指出，中共二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出頂層設計和戰略規劃，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」的方針，促進香港長期繁榮穩定。
習近平強調，李家超應和特區政府主動對接國家「十五五」規劃，推動香港實現更好發展。
李家超：會帶領團隊銳意改革 把香港建設得更安全發達
李家超發言時表示，衷心感謝習近平和中央政府對香港關懷和支持。他形容，過去一年香港積極推動以結果為目標的管治文化，在政府與社會共同努力下，經濟持續發展，政府財政有望在今年轉虧為盈。香港多項國際排名上升，反映國際社會對香港的信。
李家超又指，立法會換屆選舉於12月7日成功舉行，反映市民普遍支持政府災後重建和改革的決心。他表示，今年是「十五五」規劃謀篇佈局之年，他會跟特區管治團隊帶領香港社會抓緊機遇，推動高質量發展，銳意改革，把香港建設得更安全發達，讓市民的生活更美好。
特首赴京述職是憲制責任，按慣例在每年12月進行，今次是李家超自2022年上任以來第四次述職，亦是迄今述職行程最短的一次。他在昨天離港，明天將返港，留京日數合共三天，過去三年他的述職行程都是四天。
國務院總理李強及多名中央領導人參與會面
過往特首會分別向國家主席與總理匯報工作，但自2023年起，改為國家主席與總理一同聽取述職。除了國務院總理李強外，中央辦公廳主任蔡奇、主管港澳工作的副總理丁薛祥、統戰部部長李干杰、政法委書記陳文清，以及港澳辦主任夏寶龍、港澳辦常務副主任徐啟方和香港中聯辦周霽等人參與會面。
上任以來第四次述職 過去三年工作均獲「充分肯定」
過去三次述職時，習近平均表示中央對李家超及特區政府的工作充分肯定。2022年12月李家超首次述職時，習近平指其帶領新一屆特區政府勇於擔當、務實有為，展現出「愛國者治港」新氣象；2023年，習近平表示，李家超帶領特區政府敢於擔當、善作善成，鞏固了由亂到治的大勢。
去年12月李家超第三次述職，習近平當時指他帶領特區政府，擔當作為、務實進取，歷史性完成基本法第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢。