李家超向習近平匯報黎智英案裁決　彰顯法律正義　將堅定維護國安

行政長官李家超今（16日）在北京向國家主席習近平等中央領導人述職。他晚上見傳媒時指，向習近平匯報了政府在維護國家安全上的工作，並提及法庭對壹傳媒創辦人黎智英案的裁決彰顯法律正義。



他批評有外國政府官員、政客及媒體不理事實，盲目抹黑港府，是妨礙司法公正，強調會堅定維護國家安全。



李家超批評外國政府官員、政客及媒體盲目抹黑香港

李家超指，向習近平提及法庭裁定黎智英3項控罪成立，彰顯法律正義。他批評有外國的政府官員、政客及媒體不理事實，盲目抹黑香港，並要求釋放黎智英，「佢哋幫助黎智英穿上任何假借民主或新聞工作者嘅假外衣，利用媒體進行犯法行為。」他強調，政府和司法機關會堅定維護國家安全。

他又指，對於與其他國家的外交有自信，認為香港有自身優勢，相信可與外國合作、互利、共贏。

回應被問有否獲習近平支持連任：做好我嘅工作係我本份

而被問到有否獲習近平支持連任，他稱會做好目前的工作，指「做好我嘅工作係我本份，我只要在任都會做好工作，將來工作將來想，但今日一定要做好。」