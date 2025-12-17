李家超與在京港青共晉早餐　邀回港發展航天科技事業

行政長官李家超今日（12月17日）早上與四位在北京讀書或工作的香港青年共晉早餐，四人均擁有創新科技範疇的專業背景。李家超向他們表示，國家提出建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，有國家的政策指引和支持，加上香港近年全力建設成為國際創科中心，並擁有河套香港園區等北部都會區創科用地，香港在創科領域與大灣區內地城市協作必定大有可為。他鼓勵港青在內地和香港多學習最先進技術、吸收經驗和勇於實踐，推動兩地創科發展。



12月17日，行政長官李家超與在北京大學黨委書記何光彩交流。（李家超facebook）

與北大黨委書記交流 北大有意在北都大學城設研究院

李家超與幾位香港青年在北京大學未名湖畔的「教師之家」見面。他介紹，當地原為燕園老鍋爐房，去年改建成餐廳對外開放。他感謝北大黨委書記何光彩迎接，用餐前先與對方會面並作交流。他表示，今年《施政報告》提出為加快發展北部都會區，將成立由他親自擔任主席的「北都發展委員會」，下設「大學城籌劃及建設組」，成立調研專班，研究北都大學城發展模式。何光彩對大學城的發展規劃表示認同，並指北大未來亦有意在大學城設立研究院。

港青循大灣區就業計劃户企業Web 3總監 李家超感鼓舞

四位與我見面交流的香港青年都在創科領域發展，其中一人在當地創業10年，一人出任港資醫療器械企業總經理。另有一人穿梭北京及深圳工作，是所任職公司公司Web 3項目總監，她是在2021年透過當時屬首年試行的大灣區青年就業計劃加入現職公司。李家超稱，對香港青年透過計劃成功發揮一技之長感到鼓舞，去年《施政報告》已提出，自今年起將參加大灣區青年就業計劃的參加資格放寬至29歲或以下及持副學位或以上學歷，向企業發放的津貼上限亦上調至每月12,000港元，為期最長18個月。

見首名就北北大航天工程港生 鼓勵為國家科研作貢獻

參與見面的第四名青年是歷來首位就讀北大航空航太工程的香港學生。李家超向他表示，獲選為國家預備航天員的香港載荷專家最快明年首次執行飛行任務，鼓勵他多做航空航天科技研究，他日後為國家相關科研工作作貢獻。李家超又提及最新一份《施政報告》提出香港推動航天科技發展、支持太空經濟，歡迎這名青年回港發展事業。