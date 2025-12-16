李家超述職｜向習近平匯報黎智英案判決彰顯正義　堅定維護國安

行政長官李家超今（16日）在北京向國家主席習近平等中央領導人述職。他晚上見傳媒時指，向習近平匯報了政府在維護國家安全上的工作，並提及法庭對壹傳媒創辦人黎智英案的裁決彰顯法律正義。



他批評有外國政府官員、政客及媒體不理事實，盲目抹黑港府，是妨礙司法公正，強調會堅定維護國家安全。



行政長官李家超今（16日）在北京向國家主席習近平等中央領導人述職。他提及法庭裁定黎智英3項控罪成立，彰顯法律正義。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超指，有外國的政府官員、政客及媒體不理事實，盲目抹黑香港，是妨礙司法公正，強調會堅定維護國家安全。（政府新聞處圖片）

李家超批評外國政府官員、政客及媒體盲目抹黑香港

李家超表示，向習近平提及法庭裁定黎智英3項控罪成立，指法庭的定罪判決彰顯法律正義，維護香港核心價值。他批評有外國的政府官員、政客及媒體不理事實，盲目抹黑香港，並要求釋放黎智英，「佢哋幫助黎智英穿上任何假借民主或新聞工作者嘅假外衣，利用媒體進行犯法行為。」他強調，政府和司法機關會堅定維護國家安全。

他又指，對於與其他國家的外交有自信，認為香港有自身優勢，相信可與外國合作、互利、共贏。

黎智英於2020年8月10日遭警方拘捕，至同年12月才被正式落案控以違反《國安法》的罪名。（資料圖片）

12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（廖雁雄攝）

回應被問有否獲習近平支持連任：做好我嘅工作係我本份

而被問到有否獲習近平支持連任，他稱會做好目前的工作，指「做好我嘅工作係我本份，我只要在任都會做好工作，將來工作將來想，但今日一定要做好。」

李家超表示，他向習主席匯報，本屆特區政府上任三年多以來，政策不斷落實，陸續見到成果，香港的進步和成績，獲得國際認同，亦反映在國際排名上，例如香港國際金融中心地位上升一位，連續兩年全球第三；整體競爭力上升四位，至全球第三；人才競爭力兩年躍升12位，至全球第四；安全城市排名躋身十大，全球第七。他指這些客觀評級反映政府施政方向正確，亦彰顯香港在「一國兩制」下的強大生命力。

李續表示，在匯報中，他也提到香港保持經濟發展良好勢態，民生持續改善；香港抓緊「十四五」規劃機遇，推動八大中心建設和發展，利用好香港享有的國家國際雙重疊加優勢，發展經濟。他指香港經濟今年第三季表現蓬勃，出口繼續上升，本地需求持續擴張；金融方面，股市暢旺，當局會繼續鞏固和發揮國際金融中心地位，助力人民幣國際化；創科方面，河套深港科技創新合作區香港園區今個月正式營運，我們也會積極打造國際高端人才集聚高地。

行政長官李家超（右）今晚在北京向國家主席習近平述職後會見傳媒。旁為行政長官辦公室主任葉文娟（左）。（政府新聞處圖片）

李家超表示，向習主席匯報在立法會明年一月一日宣誓就任後，政府會立即展開工作，而政務司司長在這星期已經組織與立法會當選議員進行交流互動，這會在政府總部舉行。

他表示，談及這一點，因為習主席提出港府要堅持和完善行政主導，「以我個人理解，一定要主導和主動，所以我上任不久便提出前廳交流會這個先驅性做法，我覺得有其效果。」他表示，在新一屆立法會議員上任後，特別有很多是第一次參加立法會的工作，覺得這方面的交流是重要的，所以很高興政務司司長這麼快就組織了這次交流會。

他續說，行政主導中，他與立法會議員有一個互動交流答問會，把單方面的提問和答覆，改為雙方面的互動，更讓大家在考慮為香港做好政策措施的共同努力下，互相想到辦法。 他稱亦主動把一些國家政策或重要文件在立法會提出討論，特別在互動交流答問會，希望立法會與政府在《基本法》下憲制秩序中的重要角色，共同做好特別是有關國家重大發展政策和方向。