李家超述職｜習近平促主動對接十五五　譚耀宗：香港不能坐等指示

行政長官李家超昨日（16日）在北京向國家主席習近平述職。習近平在開場沒有如以往一般提及「全力支持」，而是明確指出香港要主動對接「十五五」規劃。全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，習近平相關發言的重點在於要求香港主動積極對接「十五五」規劃，「（中央）係要你主動做，唔係就咁坐喺度等指示。」至於習近平沒有提及「全力支持」，譚耀宗認為既不應理解為中央不支持香港，亦不應被解讀為減少了支持。



12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（李家超facebook)

習近平昨日對李家超表示，特區政府要主動對接國家「十五五」規劃，堅持和完善行政主導，紥實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。

譚耀宗今日在商台節目解讀，香港必須主動對接國家發展戰略，融入國家發展大局是貢獻國家，亦是香港發展所需。他認為，「十五五」規劃為香港指明方向，尤其是鞏固提升金融中心、航運中心等傳統優勢。他強調，特區應承擔「一國兩制」下治理香港的主體責任，主動積極對接中央的發展方向和期望。

全國港澳研究會副會長譚耀宗。（何夏怡攝）

無全力支持的說法 不代表中央不支持香港

此外，習近平一開始發言時提及李家超在過去一年帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，並主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港「由治及興」邁出新步伐。亦指「中央對你和特別行政區工作是充分肯定的」。但他沒有如往年般提及「全力支持」特首與特區政府施政。

譚耀宗認為，中央一直支持香港，少了「全力支持」的說法並非等於不支持香港，譬如大埔宏福苑火災時中央都第一時間表達關心，更提供各種資源及援助。他認為，不應把言辭表述差異，解讀為中央對港減少了支持。他相信，特區政府主動進取，中央必定會配合和提供支持，以推動香港的繁榮發展。

習近平昨日接受澳門行政長官岑浩輝述職時，開場發言同樣沒有提及「全力支持」。《明報》引述全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，中央「全力支持」港澳政府是不言而喻的事實，毋需作不必要猜測。