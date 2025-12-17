李家超述職｜習近平促完善行政主導　劍指何方？

行攻長官李家超剛於昨日（12月16日）完成2025年度述職。在公開的開場白中，國家主席習近平一如既往地對李家超及特區政府的工作給予「充分肯定」。這四個字，在李家超上任以來的四次述職中始終如一，既是中央對特區政府過去一年辛勤工作的認可，也是對「一國兩制」行穩致遠的信心投射。



然而，政治語言從來都是「微言大義」。細讀國家主席對特首的「八字評語」與具體工作要求，從持續強調「擔當」到首次明確提出「堅持和完善行政主導」，不難發現中央對香港治理要求的層層遞進。



12月16日，行政長官李家超向國家主席習近平述職。（李家超facebook)

連續四年「充分肯定」理所當然？

回顧過去四年，習近平對李家超的評價始終包含「充分肯定」。這並非行禮如儀的客套話，而是對特區政府在不同時期完成實質任務的認可。

從2022年落實「愛國者治港」新氣象，到2023年走出疫情、重塑區議會，再到2024年歷史性完成基本法23條立法，到了今年，特區政府在宏福苑世紀火災的巨大衝擊下，依然平穩順利完成第八屆立法會選舉，甚至在被外界看淡下取得較上屆高的投票率。既然特區在驚濤駭浪中交到了功課，中央給予「充分肯定」是理所當然，是對特區管治團隊努力的公允評價。

「勇於擔當」的底氣是什麼？

今年習近平對李家超的基本評價是「勇於擔當、積極進取」。其中，「勇於擔當」四字與往年（2022年「勇於擔當」、2023年「敢於擔當」、2024年「擔當作為」）一脈相承。

習近平曾多次強調，擔當是幹部的基本素質。對特區首長而言，擔當就是要做好「當家人」和「第一責任人」。李家超昨晚見記者時提及，在一些困擾香港的「老大難」問題上取得突破。這正是「擔當」的具體體現。無論是劏房問題的規範化，還是落實網約車合法化，本屆特區政府確實展現了「迎難而上」的姿態。

港澳特首評語為何不一樣？

港澳兩地特首同時述職，國家領導人對兩人兩地評價對比，也往往作為外界關注的看點。習近平評價李家超「積極進取」，而評價上任將滿一年的澳門特首岑浩輝則是「銳意進取，務實有為」。

12月16日，行政長官李家超述職後見記者。（李家超facebook ）

「積極」與「銳意」、「擔當」與「有為」，差異不僅存在於表面字義。港澳兩地社情不同，發展階段各異，評價自然要對應現實。岑浩輝作為新官上任，中央用「銳意」形容其開局之勢，用「務實有為」鞭策其提升治理水平，是合乎邏輯的期許。這四個字，李家超在2022年首次述職時也曾獲得過。這說明，中央對特區政府開新局的要求是一以貫之的：必須在治理上下真功夫。

至於李家超今年的「積極進取」，對比去年的「擔當作為、務實進取」，去掉了「務實」，加強了「積極」。這背後的潛台詞值得深思。從施政開新篇時的「務實」到「善作善成」，再到「積極進取」，中央顯然期望香港在由治及興的新階段，不能僅滿足於「做完」或「做對」，更要主動出擊，爭取更好的結果。

更重要的是，在中共的政治語彙中，擔當是前提，作為是關鍵。與去年相比，國家主席今年沒有提到的字眼，對特區卻是更需要深刻琢磨的關鍵詞。

習近平兩大要求有何深意？

習近平在述職中對香港提出了兩項明確要求：一是主動對接國家「十五五」規劃，二是堅持和完善行政主導。前者是經濟發展的宏觀命題。中共二十屆四中全會已為「十五五」擘畫藍圖，香港不能再是被動等待「大禮包」，而必須如特首所言「積極配合」，交出實際的對接方案，特別是在鞏固國際金融、航運、貿易中心地位上，要有實質性的「進取」表現。

至於「堅持和完善行政主導」，是對治理能力的根本考驗，也是更大的挑戰。

立法會選舉結果出爐，第七屆立法會議員與第八屆立法會候任議員於今日（9日）會見傳媒。（廖雁雄攝）

剛結束的立法會選舉，正是在強調立足於行政主導、實現行政立法良性互動的大原則下進行。港澳辦在立法會選舉期間多次表能，要求議員必須具備深層次的政策分析能力，在政策制定過程中主動獻策，這表明，立法會要回歸監察與配合政府有效施政的本位。

中央重視立法會改制，突顯行政主導不是行政機關的獨角戲。必須強調的是，行政主導是一種治理方式，而非衡量治理效能的目標，中央與特區本身覆強調的良政善治，才是真正需要達成的結果，而「行政主導」的字面意思清晰表明，在治理過程中，行政部門才是「主角」，才是「完善行政主導」過程的關鍵。

行政主導的關鍵是什麼？

李家超今年述職，宏福苑火災成為焦點。特首昨晚透露，他向習近平時匯報了特區政府成立獨立委員會調查火災真相，習近平指示要持續進行、抓緊落實。

大埔宏福苑大火過後，7幢被火燒大廈如廢墟。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超在火災發生後表明要推動系統性改革，並點名新一屆立法會議員是「最需要的改革夥伴」。如果立法會只是盲目護航，對政策的缺失視而不見，最終受損的固然市民的利益，動搖的是政府的管治威信。但宏福苑慘劇揭示了關乎市民日常生活安全的社會監管制度的系統性失靈，它帶出的更深刻的教訓是：行政主導的落實，既不能僅靠特首一人的擔當，也不只需要立法機關的專業監督，更需要整個公務員體系的高效運轉和擔當作為，官僚惰性、避責文化是阻礙良政善治的真正藩籬。

習近平提出完善行政主導，再次提醒香港需要的不是四平八穩的「打工心態」，而是敢於破解社會深層矛盾、破破利益固化藩籬，敢於革除制度弊端的改革魄力。只有當行政主導真正轉化為解決民生難題的實效，當「愛國者治港」轉化為市民看得見、摸得着的幸福感時，國家的「充分肯定」才能真正沉澱為香港長治久安的基石。