醫管局任命3高層　夏敬恒將出任策略發展總監

醫院管理局發言人周四（18日）公布新的高層管理人員任命，夏敬恒醫生獲委任為策略發展總監，將於明年元旦履新，以接替即將退休的程偉權醫生。另外，蘇潔瑩醫生獲委任為九龍東醫院聯網總監及基督教聯合醫院行政總監、甄偉政醫生獲委任為九龍醫院及香港眼科醫院行政總監，亦同於明年元旦履新。



醫院管理局12月18日公布，夏敬恒醫生獲委任為策略發展總監，將於2026年1月1日履新。（政府新聞處圖片）

現任策略發展總監程偉權將退休

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵祝賀3人獲委任新職，並祝願他們在新崗位事事順利。范鴻齡和李夏茵亦感謝現任策略發展總監程偉權的多年貢獻，祝願他退休生活愉快。

據醫管局簡介，夏敬恒是行政醫學專科醫生，在醫務衞生局、醫管局總辦事處，以及醫院聯網均擁有豐富臨床和管理經驗。他自2023年3月起擔任基層醫療健康助理專員，參與規劃及推行基層醫療改革，在構建《基層醫療健康藍圖》、設立基層醫療署及推進「慢性疾病共同治理先導計劃」發揮關鍵作用。

他亦協調家庭醫學門診的服務模式、標準和資訊系統發展，而在出任現職前，他曾任醫管局總辦事處策略及規劃部總行政經理，負責基層醫療、長者醫療、紓緩治療及康復服務的規劃和發展，推動發展智慧醫療。

醫院管理局12月18日公布，蘇潔瑩醫生獲委任為九龍東醫院聯網總監及基督教聯合醫院行政總監，將於2026年1月1日履新。（政府新聞處圖片）

蘇潔瑩任九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監

至於將出任九龍東醫院聯網總監及基督教聯合醫院行政總監的蘇潔瑩，是資深呼吸系統科專科醫生，在聯網和醫院擔任高層管理職務，累積豐富經驗。2022年起擔任港島東區醫院、長洲醫院及黃竹坑醫院行政總監。她帶領聯網持續推動科技創新，在東區醫院建立複合式手術室，以及研發用於醫療專業人員培訓的先進3D打印模型，在本地與國際創新科技比賽中榮獲15個獎項。

在其帶領下，東區醫院成為本港首間公立醫院通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）的認證。在第五波新冠疫情期間，她成功帶領聯網在律敦治醫院設立定點醫院，並在東區醫院設立指定樓層治療新冠病人。

醫院管理局12月18日公布，甄偉政醫生獲委任為九龍醫院及香港眼科醫院行政總監，將於2026年1月1日履新。（政府新聞處圖片）

甄偉政出任九龍醫院及香港眼科醫院行政總監

獲委任為獲委任為九龍醫院及香港眼科醫院行政總監的甄偉政，是資深精神科專科醫生，擁有豐富的醫院運作和管理經驗，現為九龍醫院副行政總監和精神科部門主管。他帶領九龍中醫院聯網設立兒童及青少年精神科服務，並推行由精神科護士主導的兒童精神科會診服務模式。他亦擔任多項專業公職，包括香港精神科醫學院副院長（總務），與不同持份者合作，為大灣區發展現代化專業精神科專科醫生培訓。