新田科技城｜十年後成形　「戰略留白」成未知

【01政策分析】特區政府在11月20日公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，創科及工業局局長孫東提到，因為11月20日標誌着該局前身創科局成立十年，也是《河套香港園區發展綱要》發布一周年的日子。



新田從購物城走到科技城，十七年間這片土地的用途改變，參考對象迥異，更加由香港發展的北陲地帶搖身一變成為與內地融合的中心位置。



一河之隔的河套香港園區和新田科技城，分別提供87公頃及210公頃創科用地，合共近300公頃的創科用地是科學園的13倍、數碼港的37倍，比科學園、其轄下三個創新園（元朗、將軍澳及大埔）及數碼港加起來還要大。被問到定位分別，孫東形容新田科技城將作為河套香港園區的延伸，承接科研成果落地轉化，與重點發展生命健康科技、先進製造等技術的科學園，以及聚焦人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等領域的數碼港，構成「南、中、北」創科布局。

出任運輸及物流局常任秘書長只得半年的蔡傑銘，上個月調任創科及工業局常秘，並於11月陪同局長孫東出席新田科技城《概念綱要》記者會。

河套由學到研 新田化研為產

創科作為一個大概念，從領域劃分可以涉及生命健康、人工智能、大數據等不同範疇，以創新鏈的上中下游來區分則是科技研發、轉化應用、生產以及市場化。《概念綱要》提到新田將提供原型測試、中試和小規模量產的產業空間，加速研發成果「從1到100」的轉化能力，意味河套香港園區的主力應該是「從0到1」，聚焦上游基礎科研。新田與河套錯位分工才能合作，而不至於功能重疊。

從土地規劃的角度看，新田科技城的210公頃創科用地總樓面面積約570萬平方米，於去年公布的分區計劃大綱草圖中屬於「其他指定用途」，並註明為「創新及科技」。現在《概念綱要》將210公頃用地分為三個「發展帶」：最北面、靠近河套香港園區的是生命健康科技，中心的綜合發展區稱為「河套樞紐」；中間、接近北環線支線車站的是人工智能與機械人，以及微電子與先進產業，中心稱為「洲頭樞紐」。相隔了村屋和綠化帶、最南面的目前不設「發展帶」，局方規劃為「戰略留白」，預留彈性使用或給未來新興產業，中心的綜合發展區稱為麒麟樞紐。

創科及工業局局長孫東指出，預計在新田科技城完全運作時，每年可為香港本地生產總值帶來約2,500億元的貢獻。同時，提供超過30萬個全職工作崗位。

土地用途留彈性 「戰略留白」未有期

三個發展帶和三個樞紐聽起來規劃井然，但以佔地多達70公頃、亦即新田科技城面積三份之一的19B區為例，其集綜合發展、生命健康科技、人工智能與機械人以至微電子與先進產業於一身。從優勢方面看，這可以增加使用彈性，按實際情況把土地批給不同產業的創科公司。而且第19B用地毗連三寶樹濕地，最高建築限制由125米向75米、35米及15米遞降，如果從嚴指定產業，未知會否徒添招標、批地階段的困難。

至於位處落馬洲站和北環線支線洲頭站之間的綜合發展區，估計佔地也超過30公頃。用地分屬第19A及16A區，建築物最高分別可以達到125米及130米。按照《概念綱要》所述，用途包括專業服務、學術機構、交流中心、餐飲零售等，肩負「迷你中央商務區」的功能定位。

南面的「戰略留白」由於遠離濕地，建築物限制因此也是創科用地之中最高的170米，理論上具有發展彈性，適合作為「戰略留白」。當中約9.1公頃用地，早前已被發展局選定為「片區」試點，最快將於明年招標，發展商須將土地平整後交還政府。不過根據創科及工業局今次的公布，由2025年起收回土地的新田科技城第一期，將於2035年落成八成總樓面面積，餘下兩成屬於「戰略留白」的第二期，在「分期策略」中只列為「2035年+」及「遠期發展」。

新田科技城將分五個階段發展，分別為導入階段、產業生態延展階段、新田產城中樞階段、創科產業完善階段、戰略留白階段。戰略留白階段所屬的第二期發展預計於2026年起收回土地或清拆，但《概念綱要》未有標示落成時間。

第二期沒有北環線作為交通配套，主要依靠北都公路。《概念綱要》所說的產業配套「在後續階段再作研究」，將會是何時？預留用地「讓創科相關機構入駐」，會是什麼類型？以至是「提供便捷生活社區」，具體將是怎樣？現階段看來皆為「留白」。

