新田科技城｜訪上海、察星洲　「平台公司」定命運

【01政策分析】上篇說到，新田從2018年購物城開業，到2035年科技城將大致落成，十七年間參考對象迥異。回看當年興建邊境購物城，參考的是倫敦BOXPARK；現在根據北部都會區的官方規劃，新田目標是成為「香港矽谷」。



成為「第二個矽谷」，堪稱世界各地發展創科的目標。採用研發及工業園區的模式，外地及內地的參考例子因而也比比皆是。台灣從「竹科」走到「北士科」，新加坡有裕廊創新區和緯壹科技城，內地既有北京中關村，亦有上海張江⋯⋯這次創科及工業局交出《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》之前，局長孫東考察過新加坡裕廊集團和緯壹城、上海張江科學城等。



相關文章

創科及工業局局長孫東2023年5月在新加坡參觀緯壹城的啟奧城園區，了解園區如何為藥物研發和醫療技術研究提供有利環境，以支持新加坡生物醫藥產業發展，推動當地經濟增長。

新加坡：科技研究局「作錨」 吸引企業落戶

佔地200公頃的緯壹城，由新加坡政府於1998年首次宣布。兩年後當局已決定由貿易與工業部轄下的裕廊集團來主導這個科學樞紐，並邀請私人發展商參與。位處新加坡國立大學東面，緯壹城重點產業包括生物醫藥科學、資訊通信及媒體、金融及商業服務。以主打生物醫學的啟奧城園區為例，其於2001年第一期動土，官方科技研究局旗下的公共研究機構很快就進駐了七座建築之中的五座。2014年落成的第四期中，包括了寶潔（P&G）佔地3.2萬平方米的新加坡創新中心。第六期於前年落成後，啟奧城園區總樓面面積已逾400萬平方米。

緯壹城有寶潔、Grab、新傳媒等企業雲集還不夠，新加坡近年又在西面、南洋理工大學旁邊建設裕廊創新區，佔地600公頃，以推動機械人、先進製造、城市方案、潔淨科技及智慧物流等創科產業。裕廊創新區顧名思義，由法定機構裕廊集團開發，主要租戶除了南洋理工大學，還吸引了德國西門子、日本柯尼卡美能達、韓國現代汽車等企業進駐。裕廊創新區預期要花20年分階段建設，但其在設計上鼓勵測試新科技，例如有東南亞首個自動車部署標準測試中心，並探索5G在製造業的實際應用場景，又將擁有地底物流網絡由自動導引車運送貨物至企業門口等。裕廊創新區已將舊工廠、舊貨倉改造成創新工業園，正在形成完整的製造業生態系統。

創科及工業局局長孫東今年1月考察張江科學城，包括參觀園區內的上海光源大科學裝置。

上海：國企直接投資打造科學城

如果說新加坡以科技研究局作為「錨機構」吸引企業落戶，那上海張江科學城更是由國有張江集團直接投資企業租戶，或者與其他基金共同投資。起初以「中國藥谷」為重點定位的張江，吸引了華大基因、復星等租戶。原本名為「張江科技園」，其近年於「十四五」規劃中更名為「張江科學城」，重點產業還包括張江機器人谷、張江人工智慧島，目標及產業面向明顯已經升級。

至於新田科技城的發展模式，《概念綱要》建議成立「平台公司」，與市場共同開發。這個「平台公司」將由政府全資擁有，董事局成員由政府委任，重大決策方向符合政府的產業政策目標。但其不會獨力承擔創科用地多達210公頃的新田科技城發展責任，而是會與企業以「建設—運營—移交」、「建設—擁有—運營」、合資模式等不同方式合作，設立子公司接受合作方的戰略合作或投資。

滬、星官方參與規模 香港可比肩？

引入市場資本之重要，緯壹城、裕廊創新區和張江科學城的例子足以充分說明。惟新加坡和上海的官方機構投資、進駐規模不容小覷，香港是否會有同樣的參與程度？「平台公司」除了批地、招標之外，會發揮怎樣的角色？

港鐵北環線將途經牛潭尾和新田，而北環線支線則由新田經洲頭、河套到達皇崗口岸。主線和支線同樣目標於2034年竣工。

另外，緯壹城、裕廊創新區分別背靠新加坡國立大學、南洋理工大學，張江高科技園區則以上海交通大學及復旦大學等為主要科研動力，並由市政府直接資助或提供優惠措施，鼓勵業界引進高等院校的科研成果。《概念綱要》提到洲頭樞紐將會引入頂尖國際學研機構，具體未知是什麼。抑或新田科技城的學術科研，主要會來自河套香港園區的大學科研機構，或者是未來牛潭尾的「北都大學教育城」？

不管何者，以上涉及的不只是創科及工業局，還包括發展局、商務及經濟發展局、教育局以至是運輸及物流局等。無怪乎坊間有意見認為政府應該設立由財政司司長或副司長領導的新田科技城工作小組，又或者是監督創科工作、管理財務和執行政策的北部都會區管理局。▼01政策分析系列▼