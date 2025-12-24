黎智英案｜港府：不滿及反對個別所謂人權專家不實批評

港府周三（12月24日）對個別所謂人權專家就黎智英案定罪判決作出的不實批評，表示強烈不滿和反對。發言人批評，個別所謂人權專家，沒有尊重法庭基於事實和證據的獨立審判，拒絕正視裁決理由羅列的各項證據，肆意發動攻擊、污衊和攻擊特區政府，及以卑劣的政治操弄，不斷渲染黎智英應立即獲釋，完全是以政治凌駕法治，顛倒是非，干預法庭判刑的卑劣用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。



裁決理由長達855頁 法庭定罪有理有節

港府發言人稱，法庭就本案頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，鉅細無遺地説明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。

對於這些所謂人權專家將「黎智英案」的犯罪行為與言論和新聞自由混為一談，港府發言人批評，他們目的是混淆視聽，污衊香港特區。事實是，「黎智英案」與言論和新聞自由完全無關，各被告多年來只是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。

圖為黎智英資料圖片。(路透社)

任何人藉本案炒作詆譭特區法治 均是毫無誠信之徒

港府發言人強調，任何藉本案炒作詆譭香港特區法治和人權狀況的人，都是歪曲事實、毫無誠信之徒。

發言人重申，港府將繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。特區政府促請有關所謂人權專家認清事實，停止作出任何毫無根據的批評。