黎智英案｜港府斥七國集團及歐盟詆毀判決　稱案件與新聞自由無關

壹傳媒創辦人黎智英今月15日，被高等法院原訟庭裁定一項串謀發布煽動刊物罪及兩項串謀勾結外國勢力罪罪名成立。特區政府發言人今日（18日）表示，七國集團成員國外長以及歐洲聯盟高級代表對判決作出詆毀抹黑，政府強烈不滿和反對，批評行為極其醜陋、令人不齒，又稱黎智英案與新聞自由完全無關。



壹傳媒創辦人黎智英被控一項串謀發布煽動刊物罪及兩項串謀勾結外國勢力罪，高等法院原訟庭逾12月15日，裁定所有全部罪名成立。（香港01）

批七國外長行為「極其醜陋、令人不齒」

七國集團成員國包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國。發言人表示，每個國家都會制定維護國家安全法律，有關國家都有立法打擊勾結外國勢力的行為，如今竟把黎智英公然勾結外國或者境外勢力、乞求制裁中國和香港特區的行為，洗白為「行使言論和新聞自由」，完全凸顯了這些國家的雙重標準。

發言人指，肆意將香港檢控和司法機關依法履行職責抹黑為「損害權利和自由」，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，顯示出他們一向霸凌的行徑，實在極其醜陋、令人不齒。

稱黎智英案與新聞自由完全無關

發言人又認為部分國家繼續將案中的犯罪行為與新聞自由混為一談，甚至借不同案件炒作，詆譭香港特區的人權和法治狀況。發言人稱黎智英案與新聞自由完全無關，各被告多年來是利用新聞報道為幌子，行禍國害港之實。

特區政府強烈要求有關國家立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。