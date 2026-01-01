港府強烈譴責BBC刻意作出有關黎智英健康狀況不實報道

英國廣播公司（BBC）今日（1日）發表了一篇報道，採訪了黎智英女兒，表達了對黎智英健康的擔心。港府晚上發聲明強烈譴責BBC，批評刻意作出有關黎智英健康狀況的不實報道。



港府強調法庭的定罪裁決絕無任何政治考慮，黎智英在獄中的健康亦受到適切照顧，他曾提出的齒科護理需要、指甲問題及心悸問題均得到處理。政府聲明指別有用心人士，包括黎智英的家人和有關媒體對這些事實視而不見，點名黎的女兒近日更不斷企圖惡意抹黑港府和懲教署，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣。



黎智英。(資料圖片／路透社)

政府強調法庭定罪裁決絕無任何政治考慮

政府發言人指，法庭就黎智英案頒下的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱，説明了法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由；法庭在裁決理由中表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。

發言人形容法庭的定罪裁決有理有節，展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。發言人強調，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則；而《香港國安法》第五條和《維護國家安全條例》第二條明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則；倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

政府指黎智英的健康受到適切照顧 批評BBC報道極具誤導性

發言人表示，BBC在報道中所指有關黎智英的健康情況失實並極具誤導性。港府已多次指出，懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁。發言人強調，懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康，不論在囚人士的身份、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援。

發言人指，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。所有懲教院所都設有醫院或診療室，由衞生署派駐的醫生和擁有護理資格的懲教人員提供24小時的醫療服務。醫管局與衞生署所屬的專科醫生會定期到訪有關院所，為在囚人士提供專科診症和治療服務，當中包括牙科診治。如果在囚人士的牙齒出現健康問題，駐院醫生會轉介他們接受到診牙科醫生的診治。假如情況嚴重，在囚人士會被立刻轉送到公立醫院治理。

發言人稱，在2025年8月的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師已向法庭清楚表明，黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴。發言人亦指，在2025年12月15日法庭裁決當日，代表黎智英的資深大律師亦有在回應傳媒提問時清楚表示，眾人都能在法庭上看到黎智英的精神狀況。

黎智英曾提出齒科護理需要、指甲問題及心悸問題

發言人表示，懲教署於2021年及2022年曾經因應黎智英的齒科護理需要，為其提供牙齒診治。自此，黎智英的牙齒沒有出現過健康問題，亦沒有就齒科護理方面提出過任何訴求。另外，黎智英於2025年曾向懲教署提出有關指甲的問題，經院所醫生處方藥膏後已康復，並未曾出現過如有關報道所指稱指甲脫落情況發生。

2025年8月，懲教署於公開法庭聆訊前安排黎智英就其所指稱心悸問題佩帶醫療儀器及處方心臟藥物，讓其在有需要時使用。直至目前，黎智英沒有再就心悸問題向懲教署作出任何訴求。因此，發言人表示黎智英女兒所作的指控及包括BBC在內的有關媒體的報道完全是毫無事實根據。

聲明點名黎智英女兒近日不斷企圖惡意抹黑港府和懲教署

發言人稱，別有用心的人士，包括黎智英的家人，和有關媒體對這些事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作；其女兒近日更不斷企圖惡意抹黑港府和懲教署，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣。港府對此表示堅決反對，並予以強烈譴責。