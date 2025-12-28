陳茂波料本港今年經濟增長3.2%　將防範｢黑天鵝｣、｢灰犀牛｣事件

2025年即將成為過去，財政司司長陳茂波今日（28日）回顧一年來克服的挑戰。他說，即使外圍發展不明朗，但本地資產市場表現仍進一步改善、資金持續流入，訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，本地消費亦趨穩，估計本港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。他形容出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，股市和樓市「價量齊升」，鞏固市場的正向預期。



財政司司長陳茂波指本地消費趨穩。（任葆穎攝）

陳茂波在網誌表示，資產市場方面港股表現亮麗，連續第二年上升，截至上周，恒生指數收報25,818點，較去年底升約29%，以升幅計，將是自2017年以來表現最好的年份，在全球主要股市中表現亦名列前茅。今年首十一個月，港股平均每日成交額接近2,600億元。IPO集資額高踞全球第一，截至本月中已超過2,700億元，其中四家的上市集資額排在今年全球十大新股之列。

住宅物業市場，陳茂波形容持續活躍，今年首十一個月的買賣宗數接近57,000宗，按年升約16%，是連續第二年增加。樓價累升約3%，租金升約4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。至於寫字樓市場氣氛亦有所改善，首十個月成交量較去年同期增加74%，甲級寫字樓空置率亦輕微回落。

本港經濟。（梁鵬威攝）

他說本港經濟已連續第三年保持增長勢頭，拉動經濟的三頭馬車今年來均有良好表現，形容整體出口在今年首三季表現亮眼，繼續是增長的主要貢獻力量。固定資本投資今年首三季上升2.5%，單計第三季度升幅更擴大至4.3%，是四個季度以來表現最好的一季，主要是受機器、電子設備、軟件及其他設備和知識產權產品的投資大升所支持，相信與企業普遍積極自動化、數據化和數字化有關。至於私人消費亦受惠於資產市場復蘇及整體市場氣氛改善，今年首三季上升0.9%，扭轉去年同期的跌勢。

陳茂波。（資料圖片）

展望明年，他說本港經濟可望保持良好的勢頭，因市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，都將繼續為香港經濟提供重要支撐。

我們會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。 財政司司長陳茂波

2026年是國家「十五五」規劃開局之年，陳茂波表示將更積極主動對接國家發展戰略，更融、創科和貿易將是香港三個重要的發展引擎。一、全面提升國際金中心的功能和內涵。吸引更多來自東南亞、中東，以至全球南方等不同地方的優質公司來港上市；

二、加速建設和拓展國際一流水平的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區兄弟城市強強聯手。綜觀全球，人工智能、生物醫藥科技的突破性發展，香港必須用好自身優勢。政府 正加快培育人工智能作為本港核心產業，並以「AI+」戰略賦能傳統產業升級轉型。同時會繼續吸引更多世界級藥企和醫療科研機構落戶香港 ，並建立「第一層審批」藥械註冊機制，鞏固香港作為區域醫療研發中心的地位；

三、提升國際貿易中心的功能。面對國際經貿新格局，以及產業鏈和供應鏈的重塑，香港會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。政府成立了「內地企業出海專班」，匯聚公私營機構力量，為「出海」的內地企業提供更全面支援。