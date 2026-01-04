中大醫院料難還政府40億貸款　田北辰促「斬纜」收回醫管局營運

中文大學醫院欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，須於2028年開始償還，院方指如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元，坦言還款「難度相當高」。實政圓桌召集人田北辰要求政府「斬纜」收返自己營運，稱已對院方失去信心，「之前已俾機會信咗一次，再次係咁我係不能接受。另外佢哋遲遲唔交資料，根本啲誠信已經破產。」



田北辰（梁鵬威攝）

田北辰對中大醫院非常沒信心

中大醫院去年向立法會申請延期還款，田北辰在社交平台Facebook表示當時已對院方的財務估算非常沒信心，「我要求支持嘅前提係佢哋要講到24/25年度下半（即25年1-6月）做唔做到個預測，即係賺2300萬，咁整年就會蝕5400萬」，如果做到則會支持延期，至少有一個合理估算，做法與銀行相似，給機會「做返好條數」。

中大醫院。

如果咁都做唔到，就即刻清盤唔好嘥大家時間。2026年1月佢哋仍然唔公開做唔做到，只肯話舊年做唔到28億，咁即係話下半年都仍然係蝕，因為營業額少咗4億幾，所以我對佢哋完全冇哂信心。 實政圓桌召集人田北辰

中大醫院分階段檢視服務收費，本月起有逾1000個項目減價。（賴卓盈攝）

田北辰斥中大醫院誠信破產

田北辰質疑中大醫院有意向立法會隱瞞繼續蝕錢，「佢話舊年七月上任時仲係蝕，即係下半年估2300萬（盈利）係離哂譜」，斥院方說法一而再、再而三偏離事實，對醫院所有估算失去信心。

之前已俾機會信咗一次，再次係咁我係不能接受。另外佢哋遲遲唔交資料，根本啲誠信已經破產。 實政圓桌召集人田北辰

田北辰促「斬纜」收回中大醫院

田北辰指，政府應該果斷撇賬，不要再令市民有假希望醫院會還到錢，即使中大保證也非合理做法，中大好多資金來自公帑，「都係左手交右手，沒完沒了。」